Zmarł w wieku 32 lat. Dwa dni później jego ukochana urodziła syna. "Do tej pory nikt mi nie pomógł"

Monika Synytycz i Jacek Kramek stanowili piękną parę. On - przystojny, dobrze zbudowany i ona - śliczna blondynka znana jako jedna ze Słowianek Donatana (wzięła też udział w klipach innych wykonawców). W lipcu 2021 r. zakochani spodziewali się swojego pierwszego dziecka. Monika była w 7. miesiącu ciąży, do terminu porodu było jeszcze trochę czasu. Niestety, nagle życie Synytycz i Kramka zmieniło się w koszmar.

Jacek Kramek doznał udaru, zmarł w szpitalu

Kramek był trenerem personalnym, który ćwiczył z Kasią Cichopek czy Mają Bohosiewicz. Był sportowcem, potężnym mężczyzną, na pierwszy rzut oka okazem zdrowia. Ale nie działo się z nim dobrze. Jak zdradziła Monika w rozmowie z Faktem:

- Już ok. rok przed śmiercią bolała go głowa, miał wysokie ciśnienie. Nie robił żadnych badań, nie chodził po lekarzach. Ja mu tłumaczyłam, że tak nie może zaniedbywać zdrowia, bo wszystko jest do czasu...

I dodała:

- Przy mnie dostał pierwszego wylewu. Zadzwoniłam na pogotowie. Ale drugi udar, który przeszedł w szpitalu, był już tak rozległy, że zakończył się śmiercią.

Kramek zmarł 19 lipca 2021 r. Dwa dni później do szpitala trafiła jego partnerka.

Moniki Synytycz w szpitalu. Urodziła w 7. miesiącu ciąży

Monika musiała być hospitalizowana, doszło do przedwczesnego porodu. Aron urodził się dwa dni po śmierci ojca. Synytycz wyszła ze szpitala na pogrzeb Jacka, chłopiec był w inkubatorze. Kobieta była zrozpaczona i przerażona, ale to nie był koniec.

Kolejny cios nadszedł wkrótce. Stało się jasne, że jej mały synek nie rozwija się prawidłowo.

Aron, syn zmarłego trenera gwiazd, jest ciężko chory

Aron ma teraz 3 latka. Jego mama rok temu zrozumiała, że chłopiec jest chory. Początkowo nie sądziła, że jej wcześniak będzie miał tak duże problemy ze zdrowiem.

Mój syn ma autyzm i porażenie mózgowe. Wymaga specjalistycznej opieki i rehabilitacji. On się nie komunikuje, nosi pampersy. (...) Poszłam do psychiatry, do psychologów i wszyscy to potwierdzili. A potem się okazało jeszcze, że Aron ma niedowład nogi, dlatego długo nie chodził. Teraz chodzi, ale krzywo. Ciągnie tę nóżkę za sobą, bo ma porażenie mózgowe. Na początku po prostu myślałam, że rozwija się wolniej, dlatego że jest wcześniakiem - opowiadała.

Partnerka Kramka nie dostała pomocy

Samotne macierzyństwo jest dla byłej modelki trudnym doświadczeniem. Synytycz porzuciła pracę fotomodelki i rozwijała się jako fryzjerka, jednak opieka nad chorym dzieckiem wymaga wielu poświęceń. Ze względu na problemy finansowe kobieta zdecydowała się założyć zbiórkę.

- Do tej pory nikt mi nie pomógł przez te trzy lata. Nikt. Siedziałam sama i płakałam z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Miałam nerwicę, lęki, ataki paniki. Nikt nie widział, przez co przechodziłam. Wychodziłam z domu z uśmiechem na twarzy i szłam z dzieckiem do szpitala. Ale w samotności cierpiałam bardzo - wyznała.

Do tej pory samotną mamę i jej chorego synka wsparło ponad 500 osób i udało się zebrać 22 tys. zł.

Zmarły Krzysztof Banaszyk pozostawił dzieci i partnerkę