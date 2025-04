W środę 2 kwietnia 2025 roku świat zapłakał nad śmiercią Patty Maloney, maleńkiej gwiazdy z uniwersum "Gwiezdnych wojen". Zmarła w wieku 89 lat w hospicjum w Winter Park na Florydzie.

Skąd znamy Patty Maloney

Patty Maloney miała zaledwie 119 cm wzrostu i z tej przyczyny często dostawała specyficzne, "męskie" role. To ona zagrała Honka w serialu "Far Out Space Nuts" oraz Lumpiego, syna Chewbakki, w "Star Wars Holiday Special".

O śmierci Patty Maloney poinformował jej brat, Dave Myrabo. Gwiazda "Gwiezdnych wojen" zmarła w wyniku powikłań po kilku udarach.

Jak na małą osobę dorastającą w wielkim świecie, zrobiła wszystko, co chciała

- powiedział Myrabo.

Kariera Patty Maloney

Patty Maloney występowała u boku największych gwiazd Hollywood. Maloney często współpracowała z mierzącym 116 cm Billym Bartym. Zagrali razem m.in. w filmie "Czarnoksiężnik z krainy Oz: Pod tęczą" (1981) z Chevy'm Chase'em i w serialach: "Domek na prerii", "Aniołki Charliego", "Statek miłości", "Trapper John, M.D.".

Fani "Gwiezdnych wojen" doskonale pamiętają kultową, acz negatywną postać syna Chewbakki, Lumpiego w "Star Wars Holiday Special". Maloney opowiadała o swojej roli z profesjonalnym dystansem. Najczęściej skupiała się na tym, jaki niewygodny miała kostium i dlaczego. Futro Lumpiego zrobiono z prawdziwych, ludzkich włosów i było w nim gorąco i niewygodnie. W tym samym czasie aktorka biegła pracowała jeszcze na planie "Płonący wieżowiec", i po całym dniu pracy musiała jeszcze biec na przymiarki "upiornego" kostiumu.

Patty Maloney inspirowała

W serii "Far Out Space Nuts", z Bobem Denverem i Chuckiem McCannem wcieliła się konserwatora przypadkowo wysłanego w kosmos. Honk Maloney "mówił" pomocą rogu na czubku głowy. Hal Erickson, który opisywał liczne talenty Maloney w książce "Sid and Marty Krofft: A Critical Study of Saturday Morning Children's Television 1969-1993", zwrócił uwagę na jej umiejętności taneczne i pantomimiczne Maloney, które przydały się postaci Honka.

Kariera Patty Maloney była ogromną inspiracją dla pokoleń aktorów niskorosłych.

Śmierć Patty Maloney to druga smutna wiadomość ze świata "Gwiezdnych wojen". W marcu 2025 roku odszedł także Jeremy Bulloch, notoryczny łowca nagród Boba Fett w filmie z lat 80. "Imperium kontratakuje".

