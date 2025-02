Nie żyje mama Katarzyny Nosowskiej. Z córką łączyły ją specyficzne relacje

Mama wokalistki od jakiegoś czasu zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. 1 stycznia 2025 roku Katarzyna Nosowska zamieściła niepokojący wpis w mediach społecznościowych. - Babcia, mama… Tu jest najtrudniej. Chwytam się słów piosenki "Można" i wierzę, że można to przejść. Wypłakać. Poznałam tak wielu ludzi w szpitalach, tych którzy walczą i tych którzy nie tracą nadziei i tych, którzy dwoją się i troją by im pomóc. Ludziom dziękuję za ten rok. Życzę Wam z serca tego, czego pragniecie - napisała artystka. Niestety niecałe dwa miesiące później przyszła wiadomość o tym, że mama Katarzyny Nosowskiej nie żyje. Piosenkarka napisała krótko, lecz bardzo wymownie: "Mamo, moja mamo…".

Pani Krystyna była dla córki niezwykle ważną osobą, choć ich relacje były specyficzne i na przestrzeni lat się zmieniały. Zawsze jednak były pełne miłości - To jest moja najbliższa, najdłuższa relacja, przecież ja kiedyś mieszkałam nie tylko u niej, a w niej - podkreśliła kiedyś Katarzyna Nosowska w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym". W wywiadzie artystka mówiła też, że mama nie może jej teraz tyle naprzytulać, żeby "zaleczyć jakieś braki z dzieciństwa". - Teraz już jest moja kolej. Teraz ja biorę siebie w ramiona - dodała. Z kolei w rozmowie z magazynem 'Twój Styl" wokalistka wyznała, że zmieniły się jej reakcje w stosunku do mamy.

Kiedy dochodzi do spięcia, nie wsiadam już na mamę i nie tłukę jej do głowy: Musisz się zmienić! Teraz idę do pokoju i pracuję z moimi emocjami. Matka jest, jaka jest. Ewidentnie coś we mnie odpala, ale to moja wściekłość buzuje. Na niej powinnam się skupić, choć to może być nieprzyjemne