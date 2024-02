Nie żyje Marcin Barański. Zagrał Pietrka w filmie "Podróże pana Kleksa"

Na fali sukcesu filmu "Akademia pana Kleksa", renesans przeżywają także filmy o "Panu Kleksie" z lat 80. W kontynuacji pierwszej "Akademii pana Kleksa", czyli filmie "Podróże pana Kleksa" ważną postać Pietrka zagrał Marcin Barański. Właśnie dotarła do nas wiadomość, że dziecięcy aktor nie żyje. Smutny komunikat informujący o śmierci Marcin Barańskiego zamieścił klub szermierski, z którym związany był gwiazdor "Pana Kleksa". - Marcinie! Byłeś Cudownym Człowiekiem, zawsze uśmiechniętym i emanującym dobrą Energią. Wspaniale było Cię gościć w naszym życiu. Dziękujemy za nasze wspólne chwile, nie tylko na planszy szermierczej. Byłeś wspaniałym przyjacielem i wyjątkowym przewodnikiem duchowym. Smutno rozstawać się tak szybko, ale cóż... widocznie taki był plan. Tak pewnie byś powiedział . Teraz Świeć Marcinie Swoim Pięknym światłem, jak tylko Ty potrafisz... a w naszych sercach pozostaniesz na zawsze, jako honorowy szermierz i wspaniały przyjaciel. Do zobaczenia Marcinie po drugiej stronie - czytamy we wpisie zamieszonym na Facebooku.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia z planu filmu "Akademia Pana Kleksa" i z premiery

Kim był Marcin Barański? Gwiazdor "Pana Kleksa" został buddystą

Marcin Barański w dorosłym życiu zajął się innymi dziedzinami życia niż sztuka. Gwiazdor "Pana Kleksa" pracował jako informatyk. Istotnym elementem jego egzystencji był buddyzm. Marcin Barański był wiceprzewodniczącym Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w Polsce. Skąd jego zamiłowanie do tej religii, która w Polsce nie cieszy się zbytnią popularnością? - W odróżnieniu od innych religii, buddyzm daje konkretne narzędzia, metody, jedną z nich jest medytacja. Podoba mi się w buddyzmie, że jest przedłużeniem mojego zdrowego rozsądku. Nie muszę w nic wierzyć i mogę używać buddyjskiego spojrzenia na świat w swoim codziennym życiu. Gdy się przyjmuje buddyjski punkt widzenia, nie ma się wrogów, co najwyżej pacjentów. Buddyzm pomaga rozwijać w człowieku mądrość i współczucie, co nie znaczy, że buddysta nie przywali komuś w zęby, gdy będzie to jedyny sposób, żeby kogoś powstrzymać przed robieniem dalszych głupich rzeczy - mówił kiedyś gwiazdor "Pana Kleksa" w rozmowie z Wp.pl.

Pogrzeb Marcina Barańskiego odbędzie się w poniedziałek, 4 marca o godz. 12:40 na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Według doniesień bliskich Barańskiego ma odbyć się msza w drewnianym kościele na terenie cmentarza, a potem odprowadzenie urny do grobu rodzinnego