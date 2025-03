Nie żyje Monika Dorociak. Dziennikarze Polsatu żegnają zmarłą koleżankę

We wtorek, 11 marca, media obiegła przykra wiadomość o śmierci Moniki Dorociak. Jej odejście pogrążyło w żałobie jej bliskich oraz pracowników telewizji Polsat. Ze stacją związana była od 16 lat.

Jej śmierć jest ogromną stratą dla świata mediów. Monika Dorociak była absolwentką filologii polskiej ze specjalizacją dziennikarską. Działała za kulisami. Na początku kariery związana była z Grupą ZPR Media, gdzie pracowała m.in. jako kierowniczka produkcji oraz montażu.

W 2008 roku przeszła do Polsatu, gdzie przepracowała niemal siedemnaście lat. Dorociak była cenioną edytorką, producentką Polsat News oraz wydawczynią programów publicystycznych.

Kilka tygodni temu na swoim profilu na portalu Linkedin zamieściła zdjęcie z reżyserki i opisała, jak wygląda typowy dzień jej pracy. Monika Dorociak była odpowiedzialna m.in. za kontakt z reporterami oraz prowadzącymi. To ona zajmowała się dzwonieniem do gości stacji Polsat News. Niemal zawsze była pod telefonem.

Pochodząca ze Skarżyska-Kamiennej producentka, nawet po wyjeździe do Warszawy nie zapominała o swojej "małej ojczyźnie". Aktywista społeczny, Arkadiusz Lewandowski, wspominał m.in. o organizowanej przez Monikę Dorociak akcji sprzątania pomników w Skarżysku. "Zawsze w sercu miała swoje Skarżysko, kochała to miasto..." - napisał na Facebooku.

Zmarłą producentkę pożegnał również Patryk Miś, który pracował z nią w Polsacie. Podziękował za jej ogromne serce. W komentarzach zrozpaczeni znajomi wspominają ją jako niezwykle ciepłą i serdeczną osobę.

Nasza ostatnia rozmowa w lutym urwała się na Twoich słowach "dzięki z całego serducha". Nie odpisałem już na to. Ale też Ci dziękuję Monika. Za to serducho, które miałaś dla każdego. Mam nadzieję, że odczytasz to na jakimś innym komunikatorze. Do zobaczenia - napisał Miś.