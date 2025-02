Nie żyje znany dziennikarz TVP! Przegrał z rakiem. Miał tylko 62 lata

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.amen

Żegnaj Romku! R.I.P.

Pan Roman to przykład do naśladowania. Szef, a zarazem kolega. Podpowiadał, dyskutował, motywował. Zawsze pozytywnie nastawiony do człowieka

Romek był uważny. Miał czujność, która się sprawdza w dziennikarstwie. Ale ta uważność, ta czujność, była dyskretna. Patrzył i widział. Bardzo rzadka cecha. Przejmująco nas zaskoczył. Każdy chciał, żeby Romek tak uważnie był w pobliżu.