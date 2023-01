Niepokojące doniesienia z domu Andrzeja Piasecznego. Chodzi o jego mamę

"To jest babcia?!"

Andrzej Piaseczny to piosenkarz i autor tekstów, który może pochwalić się imponującym dorobkiem muzycznym. To jednak życie prywatne Piaska budzi największe zainteresowanie mediów. W 2021 roku mężczyzna wyznał, że jest gejem. Położył tym samym kres plotkom na temat swojej orientacji. Dziś prowadzi szczęśliwe i spokojne życie z ukochanym partnerem u boku. Nie jest też tajemnicą, że gwiazdor od wielu lat mieszka ze swoją schorowaną mamą, Alicją. Jak powiedział w rozmowie z Pomponikiem, bardzo przeżył jej chorobę. Teraz opiekuje się swoją mamą tak, jak ona opiekowała się nim, gdy był dzieckiem. Z uwagi na to, że praca muzyka wiąże się z częstymi wyjazdami, nad seniorką czuwa również jego partner.

Mama Andrzeja Piasecznego miała operację. Jak się czuje?

Jak donosi "Rewia", mama Andrzeja Piasecznego ostatnio podupadła na zdrowiu. 85-latka musiała zostać zabrana do szpitala, gdzie przeszła operację.

- Andrzej Piaseczny po raz kolejny był przy niej, kiedy przechodziła poważną operację i troskliwie zajmuje się nią w czasie rekonwalescencji - czytamy.

Na szczęście seniorka wróciła już do domu, gdzie odpoczywa pod okiem swojego syna i "zięcia". Panowie czule się nią opiekują i pilnują, aby niczego jej nie brakowało.

- Takiego syna pani Alicji Piasecznej można tylko pozazdrościć. [...] Jest bez granic oddany mamie i zawsze gotów jej pomagać - podsumowuje tygodnik.

Zgadzacie się, że taki syn to skarb?

