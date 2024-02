Niepokojące informacje o 77-letniej Halinie Frąckowiak. To bardzo niebezpieczne!

Maffashion ma nowego chłopaka?! To słynny siatkarz, wszyscy do niego wzdychają. Co za przystojniak

Halina Frąckowiak ma pełne ręce roboty przy programie "The Voice Senior". Legendarna piosenkarka jest świeżo po 5. edycji show, które wygrała Regina Rosłaniec Bavcevic, czyli jej podopieczna. Werdykt ten wywołał mnóstwo emocji. W sieci zaroiło się od komentarzy, zarówno tych zgadzających się z decyzją, jak i tych wskazujących na to, że werdykt powinien być zupełnie inny. Na pewno powody do radości ma Halina Frąckowiak. W końcu sukces zawodnika, zawsze jest też sukcesem trenera. Sama piosenkarka w programie wyglądała kwitnąco i to mimo tego, że łamie dwie zasady, które są bardzo istotne dla zdrowia. Halina Frąckowiak przyznała się do tego w rozmowie z serwisem Shownews.pl. Jak słynna artystka dba o siebie? To, co robi jest niebezpieczne!

Halina Frąckowiak mało śpi i nieregularnie je. To się może odbić na zdrowiu!

Artystka odpowiedziała bez ściemy. - Jak dbam? Za mało śpię. Nieregularnie jem. Nie dbam w taki sposób, jak pamiętam siebie i to, co robiłam wcześniej. Bierze się to stąd, że mam bardzo dużo pracy, bardzo dużo zajęć i nie nadążam ze wszystkim. Ale jeśli mogę, to staram się oddać się totalnie temu, co jest najwyższe, najlepsze i najmocniejsze dla mnie - zdradziła Halina Frąckowiak. Receptą na dobrą formę dla artystki jest sztuka. - Nie potrafię żyć bez działania, nie potrafię żyć bez muzyki, nie potrafię żyć bez poezji, nie potrafię żyć bez koncertów, teatru czy muzyki klasycznej, która nie jest akurat moim kierunkiem, moim największym zainteresowaniem. Ale wszystkie artystyczne dziedziny są mi ogromnie potrzebne. I trochę maluję, trochę piszę. Tak sobie jakoś żyję - wyznała Halina Frąckowiak. Wszystko fajnie, ale jednak słowa o zbyt małej ilości snu i nieregularnym jedzeniu niepokoją. W końcu może to się odbić negatywnie na zdrowiu. Mamy zatem nadzieję, że piosenkarka i jurorka "The Voice Senior" wyzbędzie się tych szkodliwych nawyków.

