Za nami finał programu "The Voice Senior 5", który odbywał się w minioną sobotę, tj. 17 lutego. Zwyciężyła Regina Rosłaniec Bavcevic, która właściwie od początku show miała bardzo wielu fanów, wzbudzała sympatię widzów i przy okazji świetnie radziła sobie wokalnie. Talentu nie można jej odmówić. Kobieta wyraźnie wzruszona dziękowała wszystkim po odebraniu głównej nagrody. Wraz z ogłoszeniem, kto wygrał "The Voice Senior 5", w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy. Okazało się, że zwycięstwo Reginy Posłaniec jednak podzieliło widzów. Nietrudno się domyślić, że w sieci aż zawrzało. Większość osób gratulowała pani Reginie, ale znaleźli się i tacy, którzy twierdzą, że byli inni uczestnicy, którzy bardziej zasłużyli na wygraną. Sprawa budzi wielkie emocje i jest komentowana do teraz.

Fala komentarzy po finale "The Voice Senior 5". Decyzja podzieliła widzów. Aż kipi od emocji

W każdym tego typu programie należy spodziewać się różnych opinii - zarówno dotyczących uczestników czy jury, jak i późniejszego zwycięzcy. Nie inaczej jest w przypadku "The Voice Senior 5".

- Gratuluję, w pełni zasłużone. (...) Od początku wiedziałam, że to będzie pani Regina, brawo - czytamy w komentarzach. - Była wspaniała, ale byli lepsi. (...) Finał taki, że ktokolwiek by wygrał, byłoby ok - piszą inni.

Szczęśliwie dla pani Reginy zdecydowana większość wpisów jest pozytywna i chwali jej występ oraz zasłużone zwycięstwo. Nam pozostaje się tych gratulacji dołączyć.

