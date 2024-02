Wpadka w finale "The Voice Senior". Jednemu z jurorów się wypsnęło

Wpadka podczas finału "The Voice Senior". Juror pomylił wiek jednego z uczestników

W sobotni wieczór poznamy zwycięzcę kolejnej edycji "The Voice Senior". Jednym z uczestników starających się o tytuł jest Tadeusz Talarek. To wyjątkowe senior, który niemalże od pół wieku prowadzi firmę "Usługi Muzyczne". Dziarski wokalista udziela się również w orkiestrze Straży Pożarnej w Garwolinie. Tadeusz Talarek dotarł do finału "The Voice Senior" i występuje w drużynie Alicji Węgorzewskiej. Jeden z jurorów Tomasz Szczepanik chcąc pochwalić występ Tadeusza Talarka wyznał, że śpiewa on doskonale jak na 80-latka. Na to wyznanie widownia zareagowała gromkimi brawami. Problem w tym, że Tadeusz Talarek jest znacznie młodszy. Uczestnik wyjaśnił na wizji, że ma dopiero 72 lata. - Alicja wprowadziła mnie na minę. Mimo wszystko wiesz, że cię szanuję i kocham - próbował wybrnąć z sytuacji Szczepanik.

