Agnieszka Kotulanka nie żyje od 20 lutego 2018 roku. Pogrzeb aktorki odbył się tydzień po jej odejściu. W jej ostatnim pożegnaniu wzięli udział m.in. Izabela Trojanowska, Tomasz Stockinger, Krzysztof Luft, Barbara Bursztynowicz, Wojciech Wysocki czy Paweł i Małgorzata Królikowscy. W tym roku obchodziliśmy 6. rocznicę śmierci Agnieszki Kotulanki. Tuż po jej odejściu pojawiły się plotki o tym, jakoby powodem zgonu miała być marskość wątroby, do której przyczyniła się choroba alkoholowa, z którą przez lata zmagała się gwiazda serialu "Klan". Prawdziwą przyczyna śmierci Agnieszki Kotulanki był jednak wylew krwi do mózgu. - Marskość wątroby, którą sugerowali niektórzy, to bzdura. Śmierć sobie zadrwiła z Agnieszki i zabrała ją w momencie, gdy wracała do formy i wierzyła, że będzie dobrze - wyjawił znajomy aktorki w rozmowie z "Faktem". O grób znakomitej aktorki dba jej rodzina, fani i przyjaciele. Na płycie nie brakuje bardzo ważnych symboli. Co ciekawe na grobie Agnieszki Kotulanki widzimy zarówno kojarzone z Bożym Narodzeniem gałązki, jak i szczególnie popularne podczas Wielkanocy bazie. Taki widok rozkruszy nawet najtwardszy głaz. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z grobu Agnieszki Kotulanki w 6. rocznicę jej śmierci. Przypomnimy, że gwiazda serialu "Klan" pochowana jest w podwarszawskim Legionowie. W mogile spoczywa także ojciec aktorki - ppłk Józef Kotuła.

