Niesłychane! Janusz Panasewicz z Lady Pank na emeryturze został sprzątaczem. "Mam co robić"

Janusz Panasewicz to jeden z najbardziej znanych wokalistów w historii polskiego rocka. Zarówno on, jak i jego koledzy z grupy Lady Pank przez lata nie oszczędzali się i prowadzili - delikatnie mówiąc - niezbyt zdrowy tryb życia. Kilka lat temu artysta został abstynentem, a w zeszłym roku wkroczył w wiek emerytany. Niesłychane, co stało się z Januszem Panasewiczem z Lady Pank! Na emeryturze został sprzątaczem. Wyjawił to w rozmowie z Agnieszką Woźniak-Starak i Gabi Drzewiecką.