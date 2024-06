Tak wyglądają córki Beaty Kozidrak. To prawdziwe piękności

- Ten projekt powstał około 6 miesięcy temu - żartowała Marcelina Zawadzka, łapiąc się za brzuszek, gdy witała gości swojego przyjęcia. Ogłosiła na nim, że ona i jej narzeczony Max Gloeckner wyczekują synka. Impreza odbyła się na glampingu czyli luksusowym campingu pod Warszawą. Goście ubrali się w stylu boho. Nie zabrakło wśród nich znanych koleżanek prezenterki - Ilony Krawczyńskiej (31 l.), współprowadzącej z Zawadzką program "Farma", Natalii Siwiec (40 l.), Edyty Herbuś (43 l.) czy Julii "Maffashion" Kuczyńskiej (36 l.), która przyjechała ze swoim synkiem Bastkiem.

Marcelina Zawadzka kąpała się pod gołym niebem

Jak zdradziła Marcelina Zawadzka, po przyjęciu, w nocy wzięła ciepły prysznic pod gołym niebem. Ona sama była w łóżku dopiero o 2 w nocy. Ale świętowanie jej ciąży trwało nadal.

- Jestem zachwycona tym dniem. To było nie lada wydarzenie dla mnie i dla maleństwa z pewnością też. Tylu przepięknych ludzi, słów, momentów, które dziś zaznała. W głowie się nie mieści. A jeszcze wisienką na torcie był dla mnie gorący prysznic pod gołym niebem i spanie w wyjątkowym namiocie - cieszyła się. - Wiecie, co jest najlepsze? Moja mama jeszcze siedzi z moimi przyjaciółkami z Malborka. Dobrą muzykę grają, bo obok jest wesele. A ja mam tak, że moja dusza jeszcze chciałaby się bawić i tańczyć, ale że jest godzina druga, to chyba mi, tzn. znam, wystarczy - powiedziała "na dobranoc" swoim followersom.

