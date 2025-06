Niewiarygodne, jak Najman nazwał Wojewódzkiego. Sam nie wytrzymał ze śmiechu!

Najman uderzał w Gortata. „Naucz się tabliczki mnożenia”

Wypowiedzi Marcina Gortata w podcaście „Wojewódzki & Kędzierski” wywołały falę komentarzy w mediach społecznościowych. Były koszykarz NBA skrytykował wyborców Karola Nawrockiego, co spotkało się z negatywnym odbiorem części opinii publicznej. Gortat nie potrafił także odpowiedzieć na pytania dotyczące podstawowej wiedzy, m.in. o chrzest Polski i tabliczkę mnożenia, co stało się przedmiotem licznych komentarzy internetowych i memów.

Do sprawy odniósł się Marcin Najman. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych były pięściarz zarzucił Gortatowi brak przygotowania i wiedzy, krytykując jego mentorski ton wobec społeczeństwa. „Gortat, jeżeli chcesz pouczać Polaków, to naucz się najpierw tabliczki mnożenia do 100. Wielki młocie” – powiedział Najman.

Fragmenty wypowiedzi Gortata, w tym dotyczące elektoratu z mniejszych miejscowości, zostały szeroko udostępnione w internecie. Jeden z internautów skomentował: „Idę o zakład, że ci ludzie znają tabliczkę mnożenia do 100”.

Najman o Wojewódzkim: Został małym młotem

Marcin Najman pojawił się w weekend w specjalnym materiale wideo na kanale Anny Popek na YouTube. W blisko godzinnym materiale wideo „Cesarz” opowiedział o wielu tematach, w tym o swoich zaczepkach pod adresem Marcina Gortata. Tym razem uderzył jednak w kogoś innego.

- Wbiję też szpilkę Kubie Wojewódzkiemu, z którym się lubimy. Starałeś się „Wielkiego Młota” poprawić, a stałeś się „Małym Młotem”. Chrzest Polski był w 966 roku, a ty starałeś się go naprowadzić, mówiąc 996 rok. Dopiero kolega Kędzierski prawidłowo przedstawił tę datę – śmiał się Najman.