Niezwykła metamorfoza gwiazdy "Skazanej". Tak zmieniła się Agata Kulesza od początku kariery

Tak zaczynała się kariera Agaty Kuleszy. Te występy otworzyły jej drzwi do wielkiego świata

Przyszła gwiazda urodziła się w Szczecinie 27 września 1971 roku. Córka marynarza, po maturze w szczecińskim V Liceum Ogólnokształcącym, podjęła decyzję o wyborze aktorskiej ścieżki. W roku 1994 ukończyła stołeczną Państwową Wyższą Szkołę Teatralną z wyróżnieniem i natychmiast dołączyła do zespołu Teatru Dramatycznego w Warszawie. Chociaż pierwsze kroki przed kamerą stawiała we wczesnych latach 90., prawdziwym przełomem okazał się jej udział w produkcji telewizyjnej "Moje pieczone kurczaki" (2002). Jako Magda zdobyła pierwsze statuetki, w tym laury na festiwalach "Prowincjonalia" i "Młodzi i Film" w Koszalinie, co jasno pokazało jej olbrzymi potencjał dramatyczny.

Najważniejsze role Agaty Kuleszy. To one zapewniły jej popularność i pochwały krytyków

Szerokiej rzeszy widzów dała się poznać dzięki rolom w popularnych tasiemcach. Pamiętamy ją chociażby jako Dusię Adamską, niezwykle energiczną postać z "Pensjonatu pod Różą" czy też brawurową Edytę Swobodę w sitcomie "Hela w opałach". W 2008 roku aktorka razem ze Stefano Terrazzino wygrała ósmą edycję "Tańca z gwiazdami", co dodatkowo zaskarbiło jej sympatię Polaków. Swoją nagrodę główną – Porsche – przeznaczyła na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jednak to role w kinie przyniosły jej największe zaszczyty na świecie. Jako odtwórczyni roli w "Róży" dostała swojego debiutanckiego Orła, a kreacja w obsypanej Oscarami "Idzie" zaowocowała kolejnym, a do tego prestiżowymi nagrodami w Gdyni oraz wyróżnieniem od Los Angeles Film Critics Association. Kulesza zebrała już cztery nagrody Orłów, doceniono także jej role w filmach "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" oraz "Jestem mordercą".

Dlaczego widzowie uwielbiają Agatę Kuleszę? Sam talent to nie wszystko

Kulesza potrafi zagrać każdego – znakomicie odnajduje się zarówno w trudnych, dramatycznych rolach, jak i w tych wywołujących wybuchy śmiechu komediowych. Publiczność uwielbia ją za niespotykaną autentyczność i dar wyrażania trudnych uczuć. Bywa niezwykle silna, a zarazem delikatna, co doskonale pokazała w "Zimnej wojnie", "Idzie" czy hitowej "Skazanej". Mimo iż jest jedną z najważniejszych postaci w polskim kinie, nie straciła swojej skromności i naturalności, zyskując dzięki temu rzeszę fanów. Potwierdzeniem jej mistrzostwa była m.in. nagroda od magazynu "Zwierciadło" przyznana za "aktorstwo najwyższej próby".

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Zdumiewająca przemiana Agaty Kuleszy. Jak gwiazda zmieniła się z biegiem lat

Ponad trzydziestoletnia kariera to czas, w którym Agata Kulesza zmieniła się nie do poznania. We wczesnych etapach swojej pracy, w takich serialach jak "Pensjonat pod Różą" czy "Złotopolscy", kojarzono ją z sympatyczną, naturalną dziewczyną z sąsiedztwa. Jednak im trudniejsze stawały się jej role, tym bardziej ewoluował jej styl. Jako w 100% profesjonalistka, nie wzbrania się przed diametralnymi zmianami wizerunku dla roli. Obecnie na czerwonym dywanie lśni elegancją i wyrafinowaniem, jawiąc się jako uosobienie dojrzałej kobiecości. Zmiana, jaka w niej zaszła, to dowód nie tylko na płynący czas, ale głównie na ogromny postęp artystyczny i przejście z poziomu lubianej aktorki telewizyjnej do światowej klasy artystki.

Z życia prywatnego Agaty Kuleszy. Fakty, o których nie miałeś pojęcia

Chociaż Agata Kulesza jest gwiazdą pierwszej wielkości, to swoją prywatność ukrywa z wielką starannością. Jej mężem, od 2006 do 2020 roku, był Marcin Figurski, operator filmowy, z którym aktorka ma urodzoną w 1996 roku córkę, Mariannę. Mało komu wiadomo, że Kulesza ma starszą siostrę, Magdalenę. Jest ona nauczycielką języka polskiego i na co dzień prowadzi lubiany profil "Prosto o polskim" w mediach społecznościowych. Równie intrygujące jest to, że od wczesnego dzieciństwa przyjaźni się z Kasią Nosowską, wybitną polską wokalistką. Ich długoletnia relacja to absolutny fenomen i jeden z najwspanialszych dowodów na to, że przyjaźń w show-biznesie jest możliwa.

QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie

Co obecnie robi Agata Kulesza? Jej kariera wciąż nabiera rozpędu

Agata Kulesza wciąż zajmuje czołowe miejsce w gronie najbardziej zapracowanych i szanowanych artystek w Polsce. Gdy w 2024 roku wyemitowano finał "Skazanej", w której grała sędzię Alicję Mazur, już w 2025 powróciła do pracy przy kontynuacjach "Krwi z krwi" oraz "Rodzinki.pl". Wystąpiła również w produkcjach kinowych: "Dom dobry" oraz "Innego końca nie będzie". Kuleszę docenić można było również w Teatrze Telewizji, gdzie wystąpiła w przedstawieniu "Ruda". Aktorka nie boi się wyzwań. W 2026 roku pojawiła się jako profesor Krystyna Berger w serialu "Ołowiane dzieci". Jej gigantyczny wpływ na naszą kulturę doceniono między innymi odsłaniając gwiazdę z jej nazwiskiem na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi w tamtejszej Alei Gwiazd. Z kolei w 2024 roku tygodnik "Wprost" wyróżnił ją zaszczytnym mianem Ikony Kultury.