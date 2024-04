Niezwykłe wspomnienie Dowbor o Ryster! Mało kto o tym wiedział...

Śmierć Stanisławy Ryster wstrząsnęła wszystkimi

Informacja o śmierci legendy telewizji, Stanisławy Ryster, gruchnęła jak grom z jasnego nieba. Doniesienia jednego z uczestników "Wielkiej gry", które zamieścił na Twitterze, potwierdził jako pierwszy "Super Express". Jak udało nam się ustalić, choć wiadomość o śmierci gwiazdy trafiła do wiadomości publicznej 4 kwietnia, zmarła już kilka dni temu. Datę pogrzebu wyznaczono na 10 kwietnia - legenda TVP spocznie na Starych Powązkach w Warszawie.

Zmarłą gwiazdę wspominało w social mediach i wypowiedziach wiele gwiazd, wśród nich między innymi Anna Popek, Agata Młynarska, Alicja Resich-Modlińska, Tomasz Lis czy Małgorzata Domagalik.

Szczególnym wspomnieniem podzieliła się Katarzyna Dowbor, którą wiele łączyło ze Stanisławą Ryster. Mało kto wiedział o tej szczególnej więzi!

Katarzyna Dowbor wspomina Stanisławę Ryster

Stanisława Ryster, zmarła w wieku 82 lat ikona Telewizji Polskiej i była prowadząca legendarnej "Wielkiej gry" przecinała drogę swojej kariery z inną twarzą TVP - Katarzyną Dowbor, która niedawno powróciła do stacji. Poznały się przed laty, gdy Katarzyna Dowbor dopiero stawiała pierwsze kroki w telewizji.

"Ona była niezwykle wrażliwą osobą, która młodym pomagała. Ja byłam młodziutką dziewczyną, dwudziestoparoletnią i ona mnie wielu rzeczy nauczyła. Opiekowała się mną, kiedy przyszłam do telewizji" - wspomina Katarzyna Dowbor w rozmowie z "Plejadą". Dowbor niezwykle ciepło odniosła się do byłej koleżanki z pracy.

Dowbor o Ryster: "Stasia była mi niezwykle życzliwa"

"Potem poznałam Edytę i opiekę nade mną przejęła Edyta Wojtczak. Ale Stasia była pierwsza. Ja siedziałam w pokoju z nią, z Wojtkiem Pijanowskim, Krzysiem Szewczykiem i Władkiem Zientarskim. Było nas tam pięcioro, a ja z nią biurko w biurko, więc to była niezwykle życzliwa mi osoba. I powiem panu szczerze, że strasznie to smutne, bo jeszcze wcale nie miała tylu lat, żeby odchodzić" — zaznaczyła Katarzyna Dowbor. Faktycznie - jeszcze nieco ponad miesiąc temu Stanisłąwa Ryster udzielała się medialnie i nic nie wskazywało na to, że pożegna się ze światem już wiosną. Plotkowało się nawet o jej powrocie do stacji! Niestety - fani nie doczekali tego momentu."Absolutny zawodowiec. Niezwykle fajna, mądra, pięknie mówiąca po polsku i charakterna osoba, bo Stasia zawsze była charakterna. I za to ją ceniliśmy, bo miała osobowość i siłę. Zawsze mówiła, co sądzi, dlaczego czasem za to obrywała. Ale takie życie" - podsumowała Dowbor.