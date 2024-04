Znamy datę i miejsce pogrzebu Stanisławy Ryster

Co za wyznanie

Stanisława Ryster nie żyje

Informację o śmierci Stanisławy Ryster podał w mediach społecznościowych jeden z uczestników "Wielkiej gry". "Zmarła Stanisława Ryster. Jeśli ktoś był legendą TVP, to Ona na pewno. Pochwalę się - w jednym z wywiadów powiedziała, że spotkała się niedawno z "jednym ze swoich ulubionych graczy". Potwierdziła mi potem, że to chodziło o mnie - tydzień wcześniej zaprosiłem Ją na kawę..." - napisał Mariusz Machnikowski na swoim profilu Twitterowym. On sam informację miał dostać od innego uczestnika, Ryszarda Pieniążkiewicza.

Nie żyje ikona TVP. Zmarła Stanisława Ryster, prowadząca "Wielkiej gry"

Miejsce i data pogrzebu Stanisławy Ryster

Jak udało się ustalić "Super Expressowi", informacje niestety są prawdziwe - pani Stanisława Ryster, legendarna prowadząca "Wielkiej gry" zmarła kilka dni temu. Jak podał Fakt.pl - uroczystości pogrzebowe gwiazdy odbędą się 10 kwietnia o godz. 13:30 na Starych Powązkach w Warszawie.

Stanisława Ryster i "Wielka gra" w TVP

Stanisława Ryster pochodziła ze Lwowa i była córką dermatologa. Ona sama z wykształcenia była prawniczką z dyplomem Uniwersytetu Warszawskiego. Z TVP związała się w 1966 roku, gdzie początkowo prowadziła teleturnieje dla młodzieży. Do programu, który przyniósł jej największą popularność - "Wielkiej gry" - trafiła w 1975 roku. Wcześniej teleturniej prowadzili Janusz Budzyński, Ryszard Serafinowicz oraz Joanna Rostocka zostali pochowani na warszawskich Starych Powązkach, gdzie zostanie również pochowana Stanisława Ryster.Groby mistrzów teleturniejów. Uczestnik "Jeden z dziesięciu" zginął w makabrycznych okolicznościach. Niezapomniani

Stanisława Ryster "Wielką grę" prowadziła do 2006 roku. W 2010 powróciła do Telewizji Polskiej, przygotowując program "Wielka gra – na bis" na antenie TVP Polonia.

Jeszcze w styczniu mówiło się o możliwym powrocie Stanisławy Ryster i "Wielkiej gry" do TVP, choć ona sama do końca mówiła o swoich pretensjach do stacji i zaprzeczała tym plotkom.