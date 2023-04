Groby mistrzów teleturniejów. Uczestnik "Jeden z dziesięciu" zginął w makabrycznych okolicznościach. Niezapomniani

Uczestnicy teleturniejów:

Maciej Mędrzycki (1983-2023) - strażak, mł. bryg. Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu przy. ul. Ofiar Firleja. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał oficerowi „Złotą Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. W teleturnieju "Milionerzy" wygrał 500 tys. złotych (odcinek emitowany był w kwietniu 2022).

Zbigniew Opioła (1971-2021) - ekonomista i bankowiec z Jaworzna. Wystąpił w "Jeden z dziesięciu" i "Va Banque". Mężczyzna zaginął w tajemniczych okolicznościach. Zadzwonił do swojego szefa i poinformował, że już nigdy nie zjawi się w pracy. Gdy policjanci weszli do jego mieszkania, natrafiła na ślady krwi. Opioła pozostawił na stole telefon, dokumenty, pieniądze i karty kredytowe. Nazajutrz natrafiono na zwłoki 50-latka znanego z teleturniejów z ranami ciętymi na ciele. Sprawą jego śmierci zajęła się prokuratura. Niestety nie podano do wiadomości, czy było to morderstwo czy samobójstwo.

Edward Rakszewski - lekarz weterynarii z Lubrańca w woj. kujawsko-pomorskim. Zwycięzca 104. edycji "Jeden z dziesięciu" (łącznie 505 punktów). Wystąpił także w teleturniejach "Miliard w rozumie" i "Jaka to melodia?", gdzie w 1999 roku wygrał trzy samochody. Zmarł 3 grudnia 2020 na koronawirusa.

Bogusław Lewandowski - nauczyciel języka polskiego i historii, radny w Krośniewicach. Wygrał dwa razy "Jeden z dziesięciu" (2006 - 48 edycja i 2015, 87. edycja, przegrana w Wielkim Finale w 2011). Mężczyzna trafił do szpitala z odmą płucną. W placówce zaraził się koronawirusem. Brał udział także m.in. w programach "Va Banque" czy "Miliard w rozumie". Zmarł w grudniu 2020 roku.

Mieczysław Kupidura - triumfator teleturnieju "Awantura o kasę" (którą wygrał 12 razy z rzędu), "Czy jesteś mądrzejszy od 5-klasisty?" i "Jeden z dziesięciu".Zmarł w 2019 roku, ciężko chorował.

Zdzisław Teliczek (1919-2018) - najstarszy uczestnik teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Gdy występował w 2013 roku miał 94 lata. Z wykształcenia był leśnikiem, pedagogiem i biologiem. W młodości był skazany przez na śmierć przez NKWD. Zmarł w 2018 roku w wieku 99 lat i został pochowany na cmentarzu w Myszkowie.

Miłosz Młynarz - tłumacz literacki z Poznania, uczestnik "Jednego z dziesięciu" (wygrał 2. odcinka 100 edycji i 16. odcinek 124 edycji). Zmarł w 2022 roku.

Grzegorz Niewiadomy (1957-2022) - historyk, malarz i rysownik, były uczestnik Wielkiego Finału 126 edycji "Jeden z dziesięciu". Zmarł w lipcu 2022. Pochowany na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

Zbigniew Bernat (1956-2021) - radnym powiatu lubelskiego, zwycięzca 35. edycji i 16. odcinka 86 edycji "Jeden z dziesięciu" (zasłabł wówczas na planie). Pogrzeb odbył się w Świdniku Dużym. Pani Barbara Porada ze Żnina, która brała udział w tym odcinku zmarła rok po nagraniu.

Prowadzący teleturnieje:

Wielka gra:

Ryszard Serafinowicz (1924-1972) - 1962–1969 - Stare Powązki. Prowadził też teleturniej "20 pytań".Joanna Rostocka (1924-2001) - 1969–1973 - Stare Powązki. Była także gospodynią teleturniejów 20 pytań, Kółko i krzyżyk, Drzewko mądrości, Śladami PitagorasaJanusz Budzyński (1933-1990) - 1973–1975 - Stare Powązki

Janusz Weiss (1948-2023) - dziennikarz, współzałożyciel Radia Zet, autor audycji "Dzwonię do Pani, Pana w w bardzo nietypowej sprawie". Artysta kabaretowy i prezenter, prowadzący teleturniej "Miliard w rozumie" (1993–2005). Występował w kabarecie Abakus oraz grupie kabaretowej Salon Niezależnych. Syn Żyda Oskara Weissa (1915–2004), pułkownika Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Janiny z domu Hajduczenii (1923–1990), Polki pochodzenia rosyjskiego - pochowani na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Studiował na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, jednak został usunięty ze studiów w 1968. W następnym roku rozpoczął edukację w trzyletniej pomaturalnej Szkole Programowania Maszyn Matematycznych. W kolejnym roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, których nie ukończył.

Jego pierwsza żona Grażyna zmarła tragicznie w 2005 roku po 31 latach małżeństwa. Drugą żoną została Ukrainka, Masza, z którą miał dwóch synów Maksymiliana i Jana, w wieku 14 i 12 lat. Jego pogrzeb odbył się na Powązkach Wojskowych w Alei Zasłużonych.

Marek Gajewski (1945-1995) - spiker i lektor filmowy, pierwszy głos "Familiady". Prywatnie był kolegą Karola Strasburgera ze studiów. Zmarł w wyniku choroby nowotworowej. Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim

Koło Fortuny - Andrzej Kopiczyński (1934-2016) - 1995 - Stare Powązki, Stanisław Mikulski (1929-2014) - 1995-1998 - Powązki Wojskowe

Czar par - Hanna Dunowska (1958-2019) - Cmentarz Bródnowski