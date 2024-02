Nikola z "Rolnik szuka żony" już tak nie wygląda. Zaszalała z kolorem. To dla nowego chłopaka?

Nikola była kandydatka i początkowo również wybranką Darka z 10. edycji "Rolnika...". Jednak jej relacja z Dariuszem nie rozwinęła się po myśli dziewczyny. W finałowym odcinku rolnik stwierdził, że jest zbyt dziecinna i nie nadaje się na jego dziewczynę czy partnerkę. Po początkowym szoku Nikola wzięła się w garść i postanowiła nie przejmować się tym, że nie wyszło, a korzystać z popularności i nowych znajomości. Jej profil na Instagramie tętni życiem, a fani są bardzo ciekawi, co się dzieje w jej życiu osobistym.

Nikola ma nowy kolor włosów. Do twarzy jej w pastelowym różu?

W ostatnim czasie Nikola zaskoczyła wszystkich nowym kolorem włosów. Młoda kobieta nosiła dotąd długie blond włosy, nieco ciemniejsze u nasady, a jaśniejsze na końcach. Nagle pokazała się w różowych falach na głowie wywołując falę reakcji i zapytań ze strony internautów. Dziewczyna wyjaśniła w relacji, że to efekt nałożenia tonującej płukanki na włosy w celu wyrównania koloru na całej długości. Efekt pastelowego różu ma nie być trwały - utrzyma się około dwóch tygodni. Jak wam się podoba Nikola w różowych włosach?

Nikola w objęciach Mikołaja - kandydata Ani

Jeszcze większą ciekawość fanów wywołały zdjęcia Nilcoli, do których pozuje w objęciach kandydata Ani Derbiszewskiej z programu - Mikołajem. Ci odważniejsi nie omieszkali zapytać wprost, czy coś ją łączy z chłopakiem. Okazuje się, że uczestnicy zaprzyjaźnili się w trakcie nagrań. "Odpowiem w końcu, bo zawsze dostaje od Was to pytanie. Tylko się przyjaźnimy. Mój męski bff z programu. Super gość" - czytamy w relacji. Ale... podobno najlepsze związki to te budowane na przyjaźni.

