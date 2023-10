Lara Gessler obwieściła światu, że zakończyła karmienie piersią. To 13 miesięcy pięknej podróży

Wzruszający gest Polsatu po śmierci Piotra Zabawskiego

Przedwczesna i nagła śmierć Piotra Zabawskiego sprawiła ogromny ból jego rodzinie i bliskim. Gwiazdor Polsatu i znakomity sportowiec zmarł 6 października. Szczegóły jego śmierci są porażające. - Zginął w wypadku samochodowym. Tir wjechał w niego, a on uderzył w samochód ciężarowy, który stał przed nim. Auto Piotra zostało zmiażdżone - mówiła cytowana przez portal Fakt.pl osoba z rodziny uczestnika programu "Ninja Warrior Polska". Obojętna wobec tragedii nie pozostała telewizja Polsat. - Telewizja Polsat składa najszczersze kondolencje Rodzinie Piotra Zabawskiego, utytułowanego sportowca i zawodnika programu "Ninja Warrior Polska". Piotr zginął tragicznie w wypadku samochodowym, do którego doszło w piątek, 6 października. Mogą Państwo wesprzeć Rodzinę Piotra, wpłacając datki - czytamy w komunikacie przesłanym do naszej redakcji. Piotr Zabawski osierocił żonę i dwójkę dzieci - syna i córkę.

Zrzutka dla rodziny Piotra Zabawskiego. Sportowiec osierocił dwójkę dzieci

Datki można wpłacać na specjalną zrzutkę utworzoną - za zgodą rodziny - przez przyjaciół Piotra Zabawskiego. "W imieniu przyjaciół chcielibyśmy wesprzeć żonę, syna i córkę Piotra Zabawskiego, utalentowanego sportowca i zapalonego zawodnika Biegun Ninja oraz Ninja Warrior, który niespodziewanie opuścił nas w tragicznym wypadku drogowym. Piotr stracił życie 6 października 2023 roku o godzinie 13 na drodze S5, gdy został zmiażdżony przez dwa ciężarowe auta. To nieoczekiwana tragedia, która pozostawiła rodzinę Piotra w ogromnym smutku. Prosimy o wsparcie w ramach tej zrzutki, aby pomóc żonie, synowi i córce Piotra w tym trudnym okresie żałoby. Każda kwota jest cenna i pomoże im w tym trudnym czasie. Dziękujemy z całego serca za wsparcie" - napisali inicjatorzy zrzutki. Pogrzeb sportowca odbędzie się 17 października.

