Porażające szczegóły śmierci 40-letniego gwiazdora Polsatu. Prawdziwa miazga

Nie żyje Piotr Zabawski z programu "Ninja Warrior Polska"

Nie żyje Piotr Zabawski, który wystąpił w trzech sezonach programu "Ninja Warrior Polska" w telewizji Polsat. Mężczyzna zmarł 6 października. Jego wielką pasją był sport. 40-latek imponował swoją sylwetką. O śmierci przyjaciela poinformowała sportowa drużyna Biegun Ninja Team, do której należał Piotr Zabawski.- Z przykrością informujemy, że w dniu 6.10.2023 zmarł nasz przyjaciel Piotr Zabawski. Dziękujemy Ci Piotrze za to, że byłeś z nami - w naszych sercach pozostaniesz na zawsze - czytamy we wpisie na Facebooku. Na temat przyczyn śmierci gwiazdora Polsatu pojawiło się mnóstwo plotek. Portal Fakt.pl podaje, że dotarł do osoby z rodziny znajomego. To, co usłyszeli dziennikarze, jest porażające.

Szczegóły śmierci Piotra Zabawskiego, gwiazdora telewizji Polsat. "Tir wjechał w niego, a on uderzył w samochód ciężarowy"

Z informacji podanych przez serwis wynika, że Piotr Zabawski zginął w strasznym wypadku drogowym. Szczegóły są przerażające. To miała być prawdziwa miazga! - Zginął w wypadku samochodowym. Tir wjechał w niego, a on uderzył w samochód ciężarowy, który stał przed nim. Auto Piotra zostało zmiażdżone - miał przekazać członek rodziny gwiazdora telewizji Polsat. Pogrzeb Piotra Zabawskiego odbędzie się we wtorek, 17 października, o godz. 14:00 na warszawskich Powązkach. Uroczystość będzie miała świecki charakter. Przypomnijmy, że we wrześniu zmarł inny celebryta związany z Polsatem - Pan Staszek - uczestnik programu "Górale".

