Dorota Wysocka-Schnepf dostanie nowy program w TVP Info. Dla dziennikarki jest to powrót do Telewizji Polskiej, ponieważ wcześniej już w niej pracowała. W rozmowie z portalem Wirtualne Media potwierdziła, że wraca do mediów publicznych. Co dwa tygodnie w stacji TVP Info pojawi się jej program "Rozmowy niesymetryczne". Będą to wywiady, 40 minut w soboty. - Bez bijatyki słownej. Będę zapraszać tylko mądrych, kompetentnych rozmówców, którzy życiowe osiągnięcia zawdzięczają własnej pracy i talentom, a nie partyjnym koneksjom. Cieszę się, że dołączam do grona niezależnych dziennikarzy, którzy odbudowują z gruzów telewizję publiczną w Polsce - stwierdziła Dorota Wysocka-Schnepf w rozmowie z WM. Co ciekawe, dziennikarka do tej pory była związana z "Gazetą Wyborczą" i nie zamierza rezygnować z pracy w gazecie, z którą współpracuje od 2016 roku. Trafiła tam tuż po tym, jak rozstała się z TVP, gdzie pracowała ostatnio jako korespondentka USA.

Nowa gwiazda w TVP Info. Niesamowite, jak się zmieniła! To dziennikarka "Gazety Wyborczej"

Wysocka-Schnepf w TVP pracowała już w 2004 roku. Jak podają Wirtualne Media, przez pierwsze dziewięć lat prowadziła „Wiadomości” i programy publicystyczne w TVP1, m.in. „Politykę przy kawie”, a potem przygotowywała materiały ze Stanów Zjednoczonych. - Przed pracą w Telewizji Polskiej Dorota Wysocka-Schnepf przez wiele lat była związana z radiową Trójką, pełniła funkcję reporterki sejmowej, prowadziła „Salon polityczny Trójki”, a w latach 2001–2004 była korespondentką Polskiego Radia w Ameryce Łacińskiej - czytamy. To nie pierwszy transfer do TVP z "Gazety Wyborczej". Wcześniej do telewizji publicznej powróciła Justyna Dobrosz-Oracz, flagowa dziennikarka "GW". Ona jednak złożyła wypowiedzenie u swojego poprzedniego pracodawcy. Większość dziennikarzy, którzy przechodzą do TVP, to dotychczasowi pracownicy TVN lub Polsatu.

