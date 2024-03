Nowa moda wśród gwiazd. Stylizują się na żony mafiozów. Doda, Ramona Rey. A zobaczcie Rodowicz! Gorący trend mob wife

"Mob wife" - zaskakujący trend ostatnich tygodni

Początek roku dominowany został przez naprawdę nietypowy trend. Zyskał on nazwę "mob wife" i oznacza żonę mafii. Wygląda na to, że kreatorów mody i stylistów zainspirowały filmy z "Rodziną Soprano" na czele. Styl żon gangsterów jest maksymalistyczny. To żaden cichy luksus - to obnoszenie się z pieniędzmi. Stąd wielkie futra, zauważalna biżuteria, oczy skryte za dużymi, ciemnymi okularami, a na ciele seksowne sukienki - najczęściej ze skóry lub w zwierzęcy print. Trzeba przyznać, że wyjątkowo ciekawa moda.

Doda

Piosenkarka zawsze wie, co w modzie piszczy. Pracuje też z najlepszymi stylistami. Na prezentacji ramówki stacji Polsat pojawiła się w stylizacji na żonę gangstera. Najgorzej opisującym jej stylizację słowem byłby minimalizm. Tu działo się wiele. I dokładnie oto chodzi z w nowym trendzie.

Ramona Rey

Artystka wyprzedza trendy nie tylko w muzyce. Na jedną z niedawnych imprez włożyła czerwony (bardzo modny w tym roku kolor!) aksamitny komplet, do którego dobrała duże, czarne futro. Wypisz, wymaluj żona gangstera.

Zobaczcie w naszej galerii inne gwiazdy ubrane w stylu "mob wife".