Nowa muzyczna podróż Bonaventury: "witaj, powiedz"

2025-10-14 9:12

Bonaventura prezentuje nowy album zatytułowany "witaj, powiedz". To wydawnictwo, w którym artysta pokazuje swój charakterystyczny styl i zaprasza słuchaczy do bliskiego spotkania z jego muzyką. Album od pierwszych chwil tworzy przestrzeń do refleksji i rozmowy, prowadząc przez melancholijną podróż, idealną na jesienne wieczory.

Bonaventura, czyli Karol Bonawentura Mieliński, pochodzi z Legnicy i od lat konsekwentnie łączy wykształcenie muzyczne z własną, autorską twórczością. Jego utwory balansują pomiędzy klasycznym brzmieniem a nowoczesnymi inspiracjami, dzięki czemu powstaje muzyka jednocześnie intymna i uniwersalna. Szerszej publiczności dał się poznać w programie "Must Be The Music", gdzie zajął trzecie miejsce i zdobył sympatię widzów oraz uznanie jurorów za szczerość, charyzmę i niepowtarzalny głos.

Zobacz także: Bonaventura z nowym singlem "tęskno za Tobą". Artysta zachwycił w "Must Be The Music"

Drugi album Bonaventury – "witaj, powiedz" – jest zapisem jego najnowszych przeżyć i emocji. Jak sam mówi:

Głównym motywem jest tęsknota za przeszłością oraz osobami, które utraciłem. Oprócz tęsknoty na albumie pojawiają się moje przemyślenia czy obserwacje, które w jakiś sposób zainspirowały mnie do napisania piosenek.

Pełne emocji i szczerości utwory stają się lustrzanym odbiciem codziennych doświadczeń, z którymi może utożsamić się każdy słuchacz. To muzyka, która nie tylko koi, ale też skłania do refleksji i zatrzymania się na chwilę w codziennym pędzie.

Album promuje utwór "witaj, powiedz", do którego powstał teledysk pełen nastrojowych i refleksyjnych obrazów.

Występ Karola Bonawentury Mielińskiego uświetni tegoroczną galę nagrody Złoty Laur Super Biznesu, która odbędzie 14 października w Hotelu Bellotto w Warszawie. Transmisję live będzie można obejrzeć na Se.pl, kanale Super Expressu na You Tube i na Facebooku Super Biznesu.

Posłuchaj koniecznie nowego utworu Bonaventury, czyli "witaj, powiedz"

