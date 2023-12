Nowe gwiazdy w TVP. Joanna Dunikowska-Paź poprowadziła "19:30", czyli dawne Wiadomości

Iwona Węgrowska na święta przyrządzi rodzinie... piersi! To nadzienie może zaskoczyć. Znamy przepis gwiazdy

Mimo sprzeciwu byłych pracowników TVP, pod rękę z politykami PiS, zmiany w mediach publicznych stają się faktem. Niedawno na łamach "Super Expressu" ujawniliśmy listę zagrożonych osób w TVP, a teraz przyjrzymy się temu, kto znajdzie się na liście nowych gwiazd mediów publicznych. Co ciekawe, jedni z nich dopiero znajdują zatrudnienie w stacji, a drudzy pracują w niej od dawna i raczej nie mają się czego obawiać, bo swoim warsztatem i profesjonalizmem wyrobili sobie taką opinię i pozycję, że nikt ich nie ruszy. Za nami pierwsze wydanie nowego serwisu informacyjnego "19:30", który zastąpił w TVP dawne "Wiadomości", a tam przedstawiono niektórych prezenterów, dziennikarzy i reporterów. A to dopiero początek. Poznaliśmy też bowiem nazwiska innych osób, które w ciągu najbliższych dni przywitają się z widzami TVP na antenie.

Nowe gwiazdy w TVP to jedno, ale wśród osób, które wciąż będą pracować w mediach publicznych są i tacy, których pozycja jest tak silna, że nikt nie odważy się ich zwolnić. Mogłoby to wywołać zbyt duże oburzenie wśród widzów, a być może nawet wyprowadzić ludzi na ulice. Profesjonalizm, dobry warsztat, apolityczność i pewnego rodzaju ikoniczność - to cechy, które wyróżniają te osoby. O kim mowa? Poznaliśmy listę nazwisk osób, które w najbliższym czasie będą mogły szczycić się mianem gwiazd TVP. Zobaczcie w galerii zdjęć.

