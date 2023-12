Gwiazdor TVN nowym prowadzącym w TVP. Ludziom opadają szczęki, wkrótce go zobaczymy. "Dostałem propozycję"

Zmiany w mediach publicznych stają się faktem, a my z godziny na godzinę poznajemy coraz więcej nazwisk osób, które będziemy przez najbliższy czas oglądać w nowym programie informacyjnym "19:30", który zastąpił dawne "Wiadomości". Jednym z prowadzących jest Marek Czyż, który poprowadził już pierwsze wydanie w czwartek, 21 grudnia. Przy okazji poznaliśmy też nazwiska pierwszych dziennikarzy i reporterów, którzy przygotowywali konkretne materiały. A teraz czas na gwiazdy. "Wirtualne Media" donoszą, że Zbigniew Łuczyński, gwiazdor TVN, przez lata związany z programem "Uwaga!", będzie teraz błyszczał w TVP. Sam zainteresowany to potwierdza. - Dostałem propozycję z Telewizji Polskiej. Wiele lat temu zaczynałem w TVP, więc można to określić powrotem do telewizji publicznej - powiedział serwisowi. Zdradził też, jaki ma plan na swoją pracę.

Gwiazdor TVN nowym prowadzącym w TVP. Ludziom opadają szczęki, wkrótce go zobaczymy

Zbigniew Łuczyński podkreśla, że chciałby, aby dziennikarstwo w TVP było obiektywne. Wkrótce mamy go zobaczyć jako prowadzącego "19:30", ale pojawi się też w odnowionym TVP Info.

- Pracuję w tym zawodzie od wielu lat. Zawsze kierowałem się zasadą, że dziennikarz przekazujący informacje ma być bezstronny, nawet jeśli ma określone poglądy polityczne. Temu chcę być wierny dopóki ten zawód będę uprawiał. Mam nadzieję, że widzowie, którzy mnie znają, wiedzą, że tymi zasadami się kieruję. W nowym programie pozostanę tym samym prowadzącym, którego polubili za rzetelność, uczciwość i empatię - powiedział Zbigniew Łuczyński w rozmowie z "Wirtualnymi Mediami".

Dziennikarz pracował przed laty w TVP Kraków, gdzie był prezenterem, potem przeniósł się do Warszawy, gdzie działał na antenie TVP3. Następnie przeniósł się do stacji TVN i przez kilkanaście lat prowadził program "Uwaga!", wtedy także zyskał największą rozpoznawalność. Z programem rozstał się za porozumieniem stron w lipcu 2023 roku. W TVP Łuczyński zadebiutuje w ciągu najbliższych dni. Oprócz niego i Marka Czyża, wiadomo, że na antenie zobaczymy też Joannę Dunikowską, do niedawna prezenterkę TVN24.

