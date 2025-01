Nowe informacje ws. morderstwa słynnego polskiego aktora. Okrucieństwo w czystej postaci!

Karol Hanusz został zamordowany 20 grudnia 1965 roku. Powszechna wersja zdarzeń zakłada, że 71-letni wówczas gwiazdor spotkał się z młodszym mężczyzną na stacji kolejowej w Warszawie, a potem razem z nim udał się do swojego mieszkania. Właśnie tam miały odegrać się makabryczne sceny. Jeszcze w grudniu magazyn "Replika", dedykowany przede wszystkim osobom ze środowiska LGBT, zapowiedział wstrząsający materiał na temat morderstwa Karola Hanusza. - Dzięki rozmowom z rodziną artysty i skrupulatnemu badaniu dokumentów, Marek Teler po raz pierwszy ujawnia prawdę o brutalnym morderstwie Hanusza. Szczegóły jego śmierci przez lata pozostawały nieznane - dopiero teraz udało się je odkryć - czytaliśmy na profilu pisma na Instagramie.

Informacje, do których dotarł specjalizujący się w przedwojennych opowieściach o polskich artystach pisarz Marek Teler, brzmią naprawdę przerażająco. W artykule wypowiada się Karolina Kneustlier-Hanusz, krewna Karola Hanusza. Z jej słów wynika, że sprawców zbrodni było więcej.

Weszli chłopcy, związali go, zakneblowali i darli z niego pasy – nacinali wzdłuż ciała skórę. Nie wiadomo, czy żył jeszcze, kiedy mordercy dopełnili swego makabrycznego dzieła, nabijając go na bambusowy kij o średnicy ok. 3 centymetrów