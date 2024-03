Włosy Rutkowskiego to był dopiero początek. Nie jesteście gotowi! Na to wydał prawdziwą fortunę

Roksana Węgiel budzi kontrowersje

Roksana Węgiel niewątpliwie jest jedną z gwiazd, które w ostatnim czasie wzbudzają największe emocje w show-biznesie. Zaczęło się od tego, że każdy w sieci miał coś do powiedzenia o jej stylu, który według wielu - nie przystawał do nastolatki i był zbyt wyzywający. Oliwy do ognia dolał jej związek z o 8 lat starszym Kevinem Mglejem, który poznał ją jako nieletnią i była to "miłość od pierwszego wejrzenia".

Para odpiera liczne ataki, równocześnie podsycając przeróżne plotki np. przez udzielanie wywiadów o związku.

Kevin skromnie: "Przeceniają moje wpływy". Odpiera zarzuty o kontrolę nad Roxy...

Widzowie podziwiają obecnie niezwykłe taneczne umiejętności Roksany, która jest faworytką w aktualnej edycji "Tańca z gwiazdami", jednak po ostatnim odcinku... Zamiast na krokach większość skupiła się na nadzwyczaj opuchniętych wargach wokalistki.

Roksana Węgiel pozuje z Jezusem i zaprasza na koncert

"Hej kochani, zapraszam was serdecznie już 29 marca, w Wielki Piątek, na przepiękny koncert pasyjny, Misterium Męki Pańskiej już o 20:00 w Polsacie. Oglądajcie koniecznie! Koncert odbył się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Będzie pięknie!" - zachęca Roxie Węgiel na profilu instagramowym Polsatu (co ciekawe, wideo nie zamieściła już na swoim profilu...).

Wcześniej w sieci pojawiły się zdjęcia, w tym jedno na którym Roxie stoi ze spuszczoną głową, a przed nią aktor przebrany za Jezusa, z zakrwawioną od korony cierniowej twarzą dźwiga krzyż. Już to wzbudziło niemałą sensację. Jednak to pod wideo Polsatu z zapowiedzią koncertu dopiero rozpętała się burza...

"Jasne... będziemy oglądać, tylko dziewczyno czemu powiększyłaś sobie usta... jak Ty wyglądasz" - napisała jedna z internautek. "Pszczoła ukąsiła czy chłopak zatwierdził że większe będą ciekawsze" - napisał ktoś inny. Oczywiście nie zabrakło też pozytywnego odzewu: "Brawo i niech nikt nigdy Ci tej religii nie wybije z głowy! Bo kiedy już nie ma w co wierzyć pozostaje Bóg..." - napisała inna z komentujących.

Zobaczcie poniżej galerię o zmieniającej się twarzy Roxie... Jak wam się podoba w nowym wydaniu?

