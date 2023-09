Nowy etap w życiu Izabelli Krzan! Sypią się gratulacje, to będzie czas wielkiej próby

Szokujące, co się stało z Anią Świątczak po rozwodzie z Michałem Wiśniewskim! Wstąpiła do wspólnoty religijnej

Mikołaj Roznerski przyłapany z wianuszkiem kobiet. Nie do wiary, co wydarzyło się potem przy Nowogrodzkiej

Co?! Sławny aktor ujawnił, co w młodości zrobił mu Jan Paweł II! W zakrystii nie było przebacz

Izabella Krzan po sukcesach w branży modelingowej, postanowiła spróbować swoich sił w telewizji. I był to dla niej strzał w dziesiątkę! Zaczynała w maju 2017 roku jako prowadząca cykl reportaży "Lajk!" emitowanego w porannej audycji TVP 2 "Pytanie na śniadanie", a kilka tygodni później została reporterką tego programu. Aż wreszcie trafiła do show "Koło Fortuny", potem została nominowana w plebiscycie "Gwiazdy Plejady" w kategorii "debiut roku", współprowadziła Sylwester Marzeń z Dwójką, współprowadziła program TVP2 "Czar par", a od lutego 2021 roku w parze z Tomaszem Kammelem prowadzi "Pytanie na śniadanie" i jest jedną z ulubionych prezenterek widzów TVP. Prywatnie jest w związku z tajemniczym Dominikiem, o którym raczej nie mówi przed kamerami. Tymczasem media obiegła nagle informacja o tym, że Iza Krzan wchodzi w nowy etap swojego życia zawodowego. To będzie dla niej duże wyzwanie!

Izabella Krzan poprowadzi nowe show TVP2: "Rytmy Dwójki"

Okazuje się, że Izabellę Krzan czekają nowe wyzwania w TVP2. Ma tam poprowadzić, razem z Sandrą Kubicką, nowy program "Rytmy Dwójki", który stacja będzie nadawać w piątki od 15 września, o godz. 22:10. Jak podają Wirtualne Media, wśród muzycznych gwiazd znajdą się m.in. Edyta Górniak, Natasza Urbańska czy Alicja Węgorzewska. Nagrania do programu ruszają w sobotę, a TVP będzie go produkować wspólnie z firmą Rochstar.

- W każdym odcinku programu osiem gwiazd muzyki wykonywać będzie znane utwory w duetach z uczestnikami programów TVP takich jak "The Voice of Poland", "Szansa na sukces" czy "Tak to leciało". Wśród gwiazd znajdą się głównie byli i obecni trenerzy „The Voice of Poland” m.in. Marek Piekarczyk, Natasza Urbańska, Lanberry, Tomson z Baronem, Edyta Górniak oraz Łukasz Drapała czy Alicja Węgorzewska - podają Wirtualne Media. - Wykonawcom towarzyszyć będzie orkiestra pod batutą Grzegorza Urbana, zaś Marek Sierocki zaprezentuje historię każdego przeboju. Zgromadzona w studiu publiczność wybiera najlepszy utwór odcinka. W finale zaprezentują się zwycięzcy poszczególnych odcinków, a widzowie wybierają największy przebój - czytamy.

Cóż, wygląda na to, że Izabella Krzan znów będzie mogła okazję się wykazać. Będziecie oglądać "Rytmy Dwójki"? Trzymamy kciuki!

Galeria zdjęć: Tak mieszka Izabella Krzan

Sonda Czy Izabella Krzan jest najładniejszą gwiazdą TVP? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania