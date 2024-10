Wraca You Can Dance! Sprawdź w tym teście, jak dobrze pamiętasz poprzednie sezony

Izabela Wójcik to jedna z najbardziej rozpoznawalnych makijażystek w Polsce, której talent i pasja do makijażu zyskały uznanie zarówno w świecie mody, jak i w branży telewizyjnej. Przez lata pracy wyrobiła sobie opinię eksperta od wizerunku, współpracując z wieloma gwiazdami polskiego show-biznesu i zdobywając miejsce wśród najlepszych specjalistów w dziedzinie beauty. Szerokiej publiczności znana nie była, po pracowała niejako "na zapleczu" wielkich wydarzeń i popularnych produkcji.

Z jej bystrego oka i znakomitej wyobraźni i kompetencji korzystały największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Wystarczy wspomnieć chociażby perfekcyjne makijaże Anny Muchy w programie "Drag me out. Czas na show". To było właśnie dzieło Izabeli. Z jej usług korzystała także Doda, Paulina Przybysz, Maja Sablewska i Kasia Kowalska. Nie brakowało również panów wśród jej klientow - to dzięki niej Matteo Boccelii czy Marcin Paprocki zawsze wyglądali nieskazitelnie.

Jej umiejętność dostosowania makijażu do indywidualnych cech twarzy oraz okazji sprawiały, że była ceniona zarówno podczas sesji zdjęciowych, jak i na ważnych wydarzeniach, takich jak gale, festiwale filmowe czy pokazy mody. Prace Izabeli można było zobaczyć w czołowych polskich magazynach modowych, a także w kampaniach reklamowych największych marek. Wójcik specjalizuje się w makijażach okolicznościowych, sesyjnych, a także telewizyjnych, co czyni ją wszechstronną artystką.

Iza Wójcik... Jedna z najzdolniejszych polskich makijażystek... Zabawna, inteligentna, "osobowość!" - jak sama by żartowała... Odeszłaś zdecydowanie za wcześnie.

- czytamy w relacji Agnieszki Woźniak-Starak. Pożegnalne wpisy pojawiły się także na Instagramie Pauliny Krupińskiej i Marcina Paprockiego.