Odkopaliśmy stare zdjęcia Ralpha Kamińskiego. Szok, jak wygląda bez peruki. Foto z babcią wymiata

Specyficzny wizerunek tego artysty wywołuje kontrowersje. Ralph Kamiński na scenie lubi szokować. Choć do specyficznej peruki z fryzurą na grzybka czy też hełm, makijażu i strojów, które wyglądają, jakby wyszperał je w szafie dziadka publiczność zdążyła się już przyzwyczaić, to wielu fanów chętnie zobaczyłaby Ralpha Kamińskiego bez peruki. Z pomoc przychodzą media społecznościowe. Choć większość zdjęć Rafała na Instagramie jest w pełnym rynsztunku scenicznym, to obok tych ze sceny, możemy tam znaleźć również prywatne fotki artysty z różnych okresów jego życia.

Jak wygląda Ralph Kamiński bez peruki?

Kamiński od czasu do czasu wrzuca zdjęcia z dzieciństwa i czasów, kiedy nie był jeszcze znany i rozpoznawalny. Co na nich. Od razu widać, że ma artystyczną duszę. Od dzieciństwa lubił przebieranki, więc suknia ślubna na Fryderykach nie powinna dziwić. Zdjęcia z czasów nastoletnich pokazują nieśmiałego chłopaka, może trochę zawstydzonego swoją innością, ale goniącego za marzeniami. Widać też, że w jego sercu szczególne miejsce zajmują babcie. Fotografia z jedną z nich - przy kuchennym stole, podczas konsumowania jajecznicy topi serce. Przez lata wizerunek Ralpha ewoluował, wiec pewnie i grzybek na głowie w końcu przeminie. Zobaczcie w galerii, jak świetnie prezentuje się artysta z zawadiacko zaczesanymi włosami do tyłu. Nam skojarzył się z amantami niemego kina lub amerykańskimi gwiazdorami z lat 50-tych.

Ralph Kamiński - rodzina i wykształcenie

W rodzinie Kamińskiego, jest więcej artystycznych dusz. Jakiś czas temu wyszło na jaw, że Michał Szpak jest jego kuzynem, potem media doniosły o więzach łączących go z aktorką "Skazanej", która jest jego kuzynką. Niewiele natomiast wiadomo o życiu miłosnym piosenkarza, czy ma partnerkę lub partnera, jaka jest jego orientacja - takie sprawy pozostawił dla siebie.

Kamiński nie bazuje jedynie na wizerunku, podstawą jego kariery jest staranne wykształcenie. Ukończył wokalistykę na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, wcześniej uczył się w szkole muzycznej w klasie skrzypiec. Studiował też na Wydziale Popu na Codarts University for the Arts w Rotterdamie. Jego muzyka oscyluje na pograniczu popu i alternatywy.

