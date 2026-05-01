Oferuje kawę do łóżka dla ukochanej. Czego oczekuje Piotr z "Rolnik szuka żony"?

Kim jest Piotr z "Rolnik szuka żony 13"?

Piotr to 32-letni rolnik z Mazowsza, który wspólnie z rodzicami i bratem rozwija rodzinne gospodarstwo sadowniczo-warzywne. Jego codzienność wypełnia praca w sadach jabłoniowych oraz uprawa truskawek – zajęcia te są dla niego nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim życiową pasją dającą ogromne spełnienie.

Z natury jest osobą spokojną, odpowiedzialną i silnie przywiązaną do wartości rodzinnych. Choć do tej pory nie był w poważnym związku, wynika to głównie z jego wrodzonej nieśmiałości, a nie braku chęci do budowania bliskości. Piotr szuka kobiety szczerej i pozytywnie nastawionej do świata, z którą stworzy stabilny związek oparty na wzajemnym zaufaniu. Wierzy, że dobre serce i wnętrze są ważniejsze niż wygląd.

Piotr szuka miłości w "Rolnik szuka żony"

Piotr z "Rolnik szuka żony 13" wprost o partnerce. Nieśmiało o tym wspomina

W rozmowie z "Super Expressem" Piotr nie ukrywał swojej spokojnej natury, ale również wielkiej nieśmiałości przed mediami. Jak sam się też śmiał, ma konkretne podejście do "Rolnik szuka żony".

- To ostatnia deska ratunku (śmiech). Wydaje mi się, że przez ten program będzie dobrze. Oglądałem wszystkie praktycznie te odcinki. No i tak w miarę fajnie to wyszło. Pomyślałem, czemu nie Ciężko sobie na wsi znaleźć nowe kontakty jakieś. Trzeba było kombinować dalej - powiedział Piotr.

Piotr nie ukrywa, że ma konkretne oczekiwania wobec partnerki.

- Dobra, kochająca, żebym wiedziała, z czym się wieś wiąże. Przydałoby się, żeby zamieszkała na wsi i pomagała. Mogłaby mieć swoją pracę, ale lepiej jakby pracowała razem. Jest to praca mimo wszystko taka na pełen etat - tłumaczył Piotr.

Jak zaznacza, choć nie gotuje, to może zaoferować partnerce... kawę do łóżka! Nie ukrywa, że jest gotowy rozpieszczać swoją partnerkę tak bardzo, jak będzie mógł i potrafił.

