Ogromna zmiana w "Tańcu z gwiazdami"? Edward Miszczak zdecydował. Widzowie będą zszokowani?

Ogromne zmiany w "Tańcu z gwiazdami"?

Wszystko wskazuje wielkie zmiany w "Tańcu z gwiazdami". Zaczęło się od roszad w jury. Z programem rozstał się już Andrzej Piaseczny. - Andrzej Piaseczny, po dwóch wyjątkowych edycjach w roli jurora, żegna się z programem. Dziękujemy Andrzeju za ten piękny czas. Do tanecznego zobaczenia - czytamy na Instagramie. W kuluarach mówi się, że to nie koniec zmian personalnych w programie. To jednak nie koniec, portal pudelek.pl podaje, że Edward Miszczak planuje większą reorganizację formatu programu. Producentem nachodzącej edycji ma być Jake Vision, a nie, jak dotychczas, Rochstar. Inaczej ma wyglądać scenografia i plan programu. Świat Gwiazd z kolei podaje, że zmianie może ulec także godzina i dzień emisji programu. Ostania edycję show można było oglądać w poniedziałki, teraz "Taniec z gwiazdami" ma być emitowany w niedzielę. Myślicie, że to będzie dobra zmiana?

