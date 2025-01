Ogromny sukces Ewy Wachowicz. Jako pierwsza Polka zdobyła Koronę Wulkanów Ziemi

Ewa Wachowicz to kobieta wielu talentów. Miss Polonia z 1992 roku spełnia się jako producentka, ale też znana jest z zamiłowania do gotowania. Nie każdy wie, że drugą pasją Wachowicz jest wspinaczka górska, w której jak się okazuje modelka osiąga imponujące sukcesy. Właśnie pochwaliła się swoim osiągnięciem w mediach społecznościowych. Ewa Wachowicz w towarzystwie Klaudii Cierniak Kożuch jako pierwsza Polka zdobyła Koronę Wulkanów Ziemi, pokonując najwyższe wulkany na sześciu kontynentach, a jej najnowszym osiągnięciem jest wspinaczka na Mount Sidley.

- napisała na Facebooku.

Jej podróż na Antarktydę była pełna wyzwań, a jej przebieg relacjonowała na bieżąco w mediach społecznościowych. Przed wyprawą Wachowicz spisała testament jako środek ostrożności. W ostatnim poście na Facebooku Ewa Wachowicz opisała też, jak wyglądało zdobywanie jej siódmego szczytu wulkanicznego.

Rozpoczęliśmy atak szczytowy w pięknym oknie pogodowym. Nagle tuż przed wejściem na szczyt nastąpiło załamanie pogody, zeszły chmury, mgła i wiatr… co spotęgowało odczuwalną temperaturę ok -49 St C. Najważniejsze, że cali, zdrowi bezpiecznie wróciliśmy do bazy Union Glacier skąd pisze do Was tak dobre wiadomości i będę Wam pokazywać jak piękna i dzika jest Antarktyda