Ogromny sukces Polaka. Dr Robert Śmigielski operował Marylę Rodowicz, a teraz wykłada na Harvardzie

Dr Robert Śmigielski, który nazywany jest lekarzem gwiazd, operował największe sławy naszego kraju. To właśnie dzięki niemu Maryla Rodowicz ma zdrowe kolana i może grać w swojego ukochanego tenisa oraz szaleć na scenie podczas koncertów. Anita Włodarczyk również wielokrotnie była ratowana przez doktora, dzięki któremu mogła odnosić sukcesy na igrzyskach olimpijskich.

Ekspert w dziedzinie medycyny sportowej i regeneracyjnej z ponad 20-letnim doświadczeniem jest podziwiany na całym świecie. Wszystko za sprawą jego odkrycia sprzed 13 lat. - Było to dosyć niespodziewane odkrycie, które polegało na tym, że zupełnie przypadkowo, pracując z profesorem Golanó z Barcelony, udało mi się zauważyć, że więzadło krzyżowe przednie - to jest więzadło wewnątrz kolana, które jest najczęściej uszkadzaną strukturą wewnątrz kolana, ma inny kształt niż do tej pory było opisywane w literaturze. Brzmi to niewiarygodnie, bo tyle osób robiło już badania, a jednak. Wytłumaczenie tego jest bardzo proste, ponieważ ja zdjąłem taką błonę, która pokrywała to więzadło i pod tą błoną okazało się, że to więzadło ma zupełnie inny kształt niż do tej pory wszyscy myśleli. To jest rewolucja, ponieważ to wymaga zmiany sprzętu do operacji, zmiany procesów rehabilitacji, ale też daje m.in. szybsze i lepsze wyniki gojenia - powiedział Śmigielski w rozmowie z "Super Expressem".

Dr. Śmigielski podziwiany na świcie

Pierwszy raz swoje odkrycie polski ortopeda zaprezentował w 2012 roku na konferencji w Stanach Zjednoczonych i zaraz po tym nastąpiła lawina telefonów. - Przyjeżdżali do mnie koledzy z całego świata z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, z Chin. Na raz gościłem profesora z Japonii, z Bostonu, z Abu Zabi, czy z Innsbrucka. Była nas dosyć duża grupa i wszyscy chcieli zobaczyć, czy to więzadło faktycznie jest płaskie. Potem była seria publikacji międzynarodowych, a to spowodowało, że szwajcarska firma zaczęła produkować specjalne narzędzia do tego typu operacji. Mimo że minęło już 13 lat, to jest to rozkręcająca się spirala, która budzi coraz większe zainteresowanie, bo wyniki przy tej metodzie leczenia są naprawdę dużo lepsze - wyjaśnia.

Wykładał na Harvardzie

Od czasu publikacji o dr Śmigielskim i jego odkryciu, ceniony ortopeda ma bardzo dużo zaproszeń z całego świata. - Jestem pierwszym Polakiem w historii, który miał wykłady na Harvardzie i rozpocząłem w ten sposób współpracę z Harvardem - zdradził nam.

Śmigielski miał trzy wykłady, na które przybyli najlepsi lekarze z całego świata. - Jeden wykład trwał godzinę, dwa wykłady po 45 minut. Pojawili się lekarze współpracujący z Harvardem, tylko z Harvardu, a także studenci. Te wykłady były podzielone. Jedne skupiały się właśnie na konstrukcji więzadeł, bo jak się okazuje, nie tylko więzadło krzyżowe przednie jest płaskie, ale też wszystkie więzadła wokół kolana, więc to zmienia podejście do leczenia kolana i do rekonstrukcji więzadeł. Drugi wykład był o łękotkach. Może to są mało ciekawe rzeczy dla osób postronnych, ale bez tego nie moglibyśmy funkcjonować. Bez więzadeł, bez łękotek nie bylibyśmy w stanie chodzić, więc jak ktoś ma z tym problem, to zaczyna to doceniać - dodał.

Kocha swój zawód

Dr Śmigielski przyznaje, że z wieloma sławami, które operował, ma przyjacielskie relacje. Od niektórych potrafi odebrać telefon nawet o trzeciej nad ranem. Jak mówi, kocha pomagać ludziom, i to jest jego powołaniem. - Mimo że jest to zawód absorbujący, wymagający dużego poświęcenia, ale jest zawodem, którego nie zamieniłbym na nic innego - zapewnia i zapowiada publikacji nowej książki.

