Ola Kwaśniewska pochwaliła się wielką zmianą. Nowy etap rozpoczęła z mamą u boku. Nie mogło wyjść lepiej!

Aleksandra Kwaśniewska w idealnej dla siebie roli

Aleksandra Kwaśniewska jest świetną dziennikarką i prezenterką, a do tego cieszy się dużą sympatią publiczności, a zwłaszcza jej damskiej części. Z pewnością dlatego, że chętnie porusza tematy kobiece, jednocześnie nie popadając w stereotypy. Przeciwnie, z podziałem na to, co typowo męskie i zdecydowanie żeńskie wydaje się walczyć niemal od początku swojej kariery w mediach. Do swojej nowej roli jest więc przygotowana znakomicie i wydaje się być idealną kandydatką do gospodarzenia w podcaście YES „Jestem Kobietą”. Nową pracą pochwaliła się oczywiście w mediach społecznościowych, zapraszając jednocześnie swoich obserwatorów, do śledzenia swoich poczynań.

Ola Kwaśniewska poprowadzi podcast. Zastąpi Martę Dyks

"Ogromnie miło mi poinformować, że niniejszym przejmuję pałeczkę po wspaniałej @martadyks i przez następny rok będę gospodarzyć w podcaście YES „Jestem Kobietą”. Pierwszy odcinek nowego sezonu już dziś w południe i porozmawiam w nim z kimś, kto bardzo Was ucieszy, że to on właśnie. Pretekstem do rozmowy będzie natomiast nowa kampania YES i ilustrujący ją, przejmująco aktualny wiersz Wisławy Szymborskiej „Portret Kobiecy”. Jeśli nie widzieliście tego pięknego spotu, to zapraszam na prawo, no a potem do odsłuchu oczywiście" - czytamy we wpisie.

Nie mogło być inaczej! Jolanta Kwaśniewska pierwszym gościem Oli Kwaśniewskiej

Tajemniczym pierwszym gościem nowej prowadzącej była prezydentowa, Jolanta Kwaśniewska, którą Ola zapytała o międzypokoleniową interpretację “Portretu kobiecego” - jaki był lata tematu, a jak sytuacja wygląda dzisiaj. Wciągająca rozmowa wywołała żywiołowe komentarze wśród internautów. "Dwie wspaniałe, mądre kobiety, aż miło posłuchać", "Uwielbiam Olka Twoje dyskusje! Budują, a z mamą u boku nadają im wytrawny charakter"