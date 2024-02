Ślub Olgi Bołądź i Jakuba Chruścikowskiego. Rafał Trzaskowski wrzucił zdjęcia

Olga Bołądź niespodziewanie - w środku tygodnia - wzięła ślub. W środę, 21 lutego, aktorka i Jakub Chruścikowski powiedzieli sobie "tak". Uroczystość do końca utrzymywana była w tajemnicy. Dopiero, gdy było już po złożeniu przysięgi, media zaczęły pisać o ślubie, którego popularnej aktorce i jej wybrankowi udzielił sam Rafał Trzaskowski, czyli najważniejszy z najważniejszych urzędników w Warszawie. Być może zakochani dlatego nie informowali na prawo i lewo o tym, że będą zmieniać stan cywilny, bo Jakub Chruśikowski nie jest celebrytą. Mężczyzna odnosi za to sukcesy w biznesie, a jak wiadomo akurat w tej dziedzinie rozgłos nie zawsze jest potrzebny. Dzień po ślubie Olgi Bołądź do sieci wpadły zdjęcia z kameralnej uroczystości. Co ciekawe, wrzucił je na media społecznościowe Rafał Trzaskowski. Na jednym zdjęciu widać nawet córeczkę małżonków Ritę, która urodziła się niespełna rok temu.

Olga Bołądź reaguje na wpis Rafała Trzaskowskiego. Dziękuje mu za porady

Prezydent Warszawy miał powody, by udzielić ślubu akurat tej młodej parze. Jakub Chruścikowski swoją karierę zaczynał od bycia kierowcą w miejskim autobusie. Do dziś zresztą zdarza mu się wsiadać za kółko tych pojazdów. - Ona - aktorka. On - przedsiębiorca, ale też pasjonat komunikacji miejskiej, który sprawdza się także jako kierowca @wtp_warszawa. Olgo, Jakubie - bardzo miło mi było udzielić Wam ślubu. Sto lat Młodej Parze! - napisał na Instagramie Rafał Trzaskowski. Na wpis zareagowała Olga Bołądź. - Panie prezydencie, dziękujemy bardzo za piękną ceremonię i za porady małżeńskie również - odpisała aktorka. Swoją drogą ciekawe, jakich porad udzielał Rafał Trzaskowski. Też byśmy chętnie posłuchali...

