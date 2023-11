Teleturniej "Jeden z dziesięciu" od lat cieszy się ogromną sympatią widzów. Polacy cenią go za to, że wymaga on od swoich uczestników ogromnej wiedzy. Teraz o programie zrobiło się jeszcze głośniej, a to za sprawą Artura Baranowskiego, który w 19. odcinku 140. edycji odpowiedział na wszystkie pytania. A czy tobie udałoby się odpowiedzieć chociaż na kilka z nich? Wybraliśmy kilkanaście tych, które usłyszał pan Artur. Powodzenia!

On odpowiedział na wszystkie pytania w teleturnieju "Jeden z dziesięciu". Sprawdź jak ty dasz sobie radę Pytanie 1 z 15 Pojazdy mechaniczne. Czy silnik diesla ma świece zapłonowe? Tak Nie Dalej