Oniemieliśmy na widok dawno niewidzianej Ewy Szabatin. Szok, jak dziś wygląda dawna gwiazda TVN

Ewa Szabatin zniknęła na lata. Zmagała się z nerwica i bezsennością

Wielu tancerzy, którzy brali udział w "Tańcu z gwiazdami" zostało w polskim show biznesie na lata. Ewie Szabatin najwyraźniej nie do końca odpowiadała telewizyjna rozpoznawalność, bo po trzech edycjach zrezygnowała z udziału w formacie, wycofała się z medialnego życia, zajęła się projektowaniem ubrań oraz własnym rozwojem. Przez wiele lat nie mieliśmy o niej żadnych wieści. W tym czasie celebrytka niemal całkowicie zmieniła swoje życie i swój wizerunek. Widząc jej aktualne zdjęcia, aż trudno uwierzyć, jak bardzo się zmieniła. Sama Szabatin jest tez chyba bardzo zadowolona z metamorfozy jaka przeszła, bo chętnie chwali się efektami przed i po. Podkreśla jednak, że tak radykalna zmiana w wyglądzie jest wynikiem wieloletnich starań, zdrowego trybu życia i codziennej pracy nad sobą.

Tańczyła z gwiazdami, teraz motywuje innych do zadbania o siebie

Szabatin efektami swojej metamorfozy chętnie dzieli się z fanami na Instagramie. Wykorzystuje swoja niezwykłą przemianę do tego, by zmotywować innych do zadbania o swój dobrostan. "Wymarzyłam sobie tą zmianę. Wyśniłam powrót do zdrowia. Obrałam cel (pozbycie się nerwicy i bezsenności ) i go zaczęłam realizować! A resztę widzisz na zdjęciach…" czytamy w opisie serii zdjęć.

W innym poście tancerka wyjaśnia: "Moja metamorfoza nie jest może aż tak spektakularna, bo nie schudłam 20 kg. Ale… moja buzia, ciało i samopoczucie zmieniło się TOTALNIE!" I nie można nie przyznać jej racji. Ewa Szabatin wygląda teraz po prostu fantastycznie, jakby czas się dla niej cofał. Na jej profilu można znaleźć wiele wskazówek, jak osiągnąć podobne efekty, to miedzy innymi abstynencja alkoholowa, sesje oddechowe, dobry sen i zdrowe jedzenie. niby proste, a czasami bardzo trudne.

