Opłakany stan grobu amanta skazanego za zabójstwo. Zapomniane mogiły aktorów. Niezapomniani

W latach 80. i 90. na Cmentarzu Północnym królowały nagrobki z lastryko. Niestety po latach te z grobów, które nie były remontowane wyglądają okropnie, są ułamane, wytarte i w wielu przypadkach nieczytelne. W takim właśnie grobie pochowany jest m.in. Andrzej Nowakowski (1938-1986), aktor, który cierpiał na chorobę alkoholową. Nie udało się mu jej przezwyciężyć pomimo podjętej terapii oraz wszycia esperalu. Choroba ta stała się przyczyną tragedii, jaka wydarzyła się w sierpniu 1970 roku, kiedy to będący pod wpływem alkoholu pobił ze skutkiem śmiertelnym Mariana Kusę, krytyka teatralnego i redaktora tygodnika "Po prostu". W śledztwie jako motyw pobicia wskazywana była próba zmuszenia Nowakowskiego do odbycia aktu homoseksualnego i kierowane przez Kusę groźby związane z odmową. Sąd skazał aktora na karę 8 lat pozbawienia wolności. W podobnym stanie jest także grób aktora Mariusza Gorczyńskiego (1933-1990), mistrza epizodów w filmach Stanisława Barei czy seriali "07 zgłoś się" i "Polskie drogi".

Niektórym z grobów, gdzie pochowani są znani Polacy grozi likwidacja. Tak jest w przypadku Jerzego Januszewicza (1934-1992), aktora znanego m.in. z filmu "Rozmowy kontrolowane". Jego mogiła opłacona była do 2012. Grób Jana Łopuszniaka (1910-2000), aktora ("Miś" - ksiądz w samochodzie, "Sami swoi" - niemiecki ksiądz) opłacony był do 2020. Najdłużej opłaty nie uiszczono na kwaterę, gdzie pochowany jest Edward Rauch (1928-1985) - aktor znany z "Misia" (autor scenariusza w ekipie filmu "Ostatnia paróweczka hrabiego Barry Kenta") i "Czterdziestolatka". Jego grób opłacony był do 2005 roku.

Zaniedbane groby bez pomnika mają także Dariusz "Skandal" Hajn (1964-1995) - wokalista punkrockowego zespołu Dezerter oraz Janina Mendalska (1937-1989) - kajakarka, olimpijka oraz Stanisław Masłowski (1932-2006) - aktor najbardziej znany ze sceny "Pan tu nie stał" w "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz?"

Skromne mogiły mają także aktorki Ewa Pachońska (1924-1991) i Joanna Poraska (1902-1985) oraz aktorzy Maciej Staszewski (1944-1982) i Zygmunt Rzuchowski (1923-1990) znani z serialu "Stawka większa niż życie" oraz Józef Osławski (1940-1986) - aktor, znany z filmów "Brunet wieczorową porą" i "Nie lubię poniedziałku".

Piotr Wawrzyńczak (1967-2001) - aktor znany z "Kroniki wypadków miłosnych", "Szczura" i "Kilera", zginął w wypadku samochodowym. Jego grób znajduje się w dość mrocznej kwaterze. Jest tu wiele zaniedbanych i skromnych grobów. W sąsiadującej mogile pochowano m.in. nieznanego mężczyznę.

Na postawienie pomnika czeka także Jacek Szymkiewicz, pseud. Budyń (1974-2022) - muzyk, wokalista zespołu Pogodno, który ze związku z aktorką Martą Malikowską miał córkę Jagodę. Był także żonaty z Anną Szymkiewicz, z którą miał syna Jakuba. Pomnika nie ma także grób, gdzie pochowano Miriam Aleksandrowicz (1957-2023) i jej męża, aktora Jacka Czyża (1953-2020) oraz jej zamordowaną matkę i babcię.

Na Cmentarzu Północnym są także nowe i okazałe groby.

Niedawno nowy nagrobek postawiono u Żory Korolyova (1987-2021), znanego ukraińskiego tancerza z "Tańca z gwiazdami", niezawodowego aktora, który zmarł na skutek zapalenia mięśnia sercowego. Nowy pomnik nagrobny ma także Zofia Czerwińska (1933–2019). Zmiany na mogile aktorki to efekt zaangażowania znanego dziennikarza Mariusza Szczygła.

Porządne groby mają także: Jan Kowalczyk (1941-2020) - jeździec, mistrz olimpijski z Moskwy w 1980 roku, Piotr Dziewit (1957-2023) - dziennikarz, ojciec pisarki Anny Dziewit, teść dziennikarza Marcina Mellera, Halina Snopkiewicz (1934-1980) - pisarka, matka aktorki Małgorzaty Snopkiewicz i Janusz Kozioł (1950-2019) - lektor filmowy, który z zawodu był oficerem w wojskach pancernych, ukończył Wojskową Akademię Techniczną. W wyniku kontuzji musiał jednak zrezygnować z dalszej służby wojskowej i od 1973 r. rozpoczął pracę jako spiker w Polskim Radiu.

Grób przyjaciela Kazika Staszewskiego

Robert Schmidt (1962–1989) - polski aktor dziecięcy, założyciel punkowego zespołu Poland. Chodził do podstawówki i liceum razem z Kazikiem Staszewskim. W szóstej klasie obaj poszli na casting do nowego filmu dla młodzieży, kręconego przez reżysera Czterech pancernych Konrada Nałęckiego. Schmidt został wybrany do jednej z dwóch głównych ról – tytułowego Mniejszego, w filmie Mniejszy szuka Dużego zrealizowanym na podstawie powieści pod tym samym tytułem autorstwa Wiktora Woroszylskiego. Film był kręcony w 1975, wszedł na ekrany kin w 1976, a w obsadzie oprócz młodych aktorów znaleźli się m.in. Roman Kłosowski, Wiesław Michnikowski i Jan Kociniak. W 1979 założył kapelę Poland, jeden z pierwszych polskich zespołów punkowych, w której Kazik był wokalistą. Był żonaty z Katarzyną Terechowicz, koleżanką ze szkoły, (graficzka po ASP i absolwentka filmówki w Łodzi, scenarzystka) mieli dziecko. To właśnie przez nią założył kapelę, gdyż rywalizował o nią z Robertem Brylewskim (1961-2018, Powązki Wojskowe), który chodził do równoległej klasy. W rzeczywistości kłamał, że umiał grać na gitarze basowej. Odszedł z zespołu i został także wyrzucony ze szkoły. Miał problemy z alkoholem i narkotykami.