Opozda zarabia więcej niż Królikowski, a i tak chce na siebie ogromnych alimentów?! Antek ujawnia szczegóły

Gdy Joanna Opozda podniosła larum na całą Polskę, że Antek miga się od płacenia alimentów, rzekomo zataja nowe dochody, więc w jej ocenie „okrada syna”, aktor zaczął się bronić.

- Joanna pomawia mnie, twierdząc, że nigdy nie płaciłem na syna dobrowolnie, że usiłuję zatajać środki. Od narodzin Viniego do dziś, tj. w okresie ok. 18 miesięcy, zapłaciłem jej już ok. 94 tys. zł. Średnio miesięcznie Joanna otrzymała zatem ponad 5 tys. zł – ujawnił w swoim oświadczeniu.

Joanna Opozda odpowiada Antkowi Królikowskiemu

- Zacznę od tego, że przeciwko Antoniemu K. w tej chwili toczy się sprawa o składanie fałszywych zeznań. Nie wiem, która to już karna sprawa Królikowskiego, bo ma ich tak wiele, że łatwo się pogubić. Ale skoro Antoni K. pod przysięgą potrafi okłamywać Wysoki Sąd, to tym bardziej potrafi okłamać was, co właśnie udowodnił swoim kolejnym dennym oświadczeniem – napisała aktorka na Instagramie, chcąc podważyć wiarygodność słów męża.

- Antoni K. nigdy dobrowolnie nie przelał sumy zasądzonej przez sąd. Nigdy. Na tę chwilę ma dług w wysokości 63 tys. zł – poinformowała Joanna Opozda.

I to by się zgadzało. Aktor przyznaje przecież, że nie płaci pełnej sumy alimentów, która wynosi 10 tys. zł. Jak tłumaczy, zasądzona kwota w zeszłym roku aż dwukrotnie przekraczała jego dochody.

W rozmowie z „Super Expressem” w czerwcu tego roku zapewnił, że próbuje sprzedać dom, by móc spłacić wszystkie długi. Dziś w oświadczeniu podkreśla jednak, że nie podoba mu się to, że znaczna część alimentów to pieniądze nie dla synka, lecz dla Opozdy.

- Nieprawdą jest, że chcę zmniejszyć alimenty, by mniej płacić na dziecko. Zabezpieczenie wynosi 10 tys. zł na miesiąc, z czego: 4 tys. zł otrzymuje Joanna, 4 tys. zł przekazywane jest matce Joanny za opiekę nad Vinim, a 2 tys. zł realnie otrzymuje mój syn. Jedyne, z czym się nie zgadzam, to z płaceniem na żonę, która przecież pracuje i żyje obecnie na znacznie wyższym poziomie niż ja – poinformował właśnie Antek.

Opozda o alimentach na siebie nie zabiera słowa.

- Zacznij płacić alimenty, zainteresuj się synem, którego nie widziałeś już prawie rok – stwierdziła Opozda, podsumowując oświadczenie Królikowskiego.

I kto tu ma rację?