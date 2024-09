Ostatnie prywatne zdjęcia Felicjana Andrzejczaka. Jeszcze szykował się do koncertów

Tak wyglądał Felicjan Andrzejczak na ostatnich zdjęciach opublikowanym przed śmiercią. Dotarliśmy do materiałów, na których artysta cieszył się życiem! Jeszcze pełen wigoru i wiary w to, że pokona chorobę, szykował się do koncertów. Wokalista, bez którego nie zaistniałaby legendarna "Jolka" chorował na raka, ale zabiło go coś zupełnie innego. Koncertował do ostatniej chwili, można powiedzieć, że "umarł na scenie". Zobacz ostatnie zdjęcia artysty w naszej galerii.