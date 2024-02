Marta Manowska wyjechała z Polski. Co dalej z jej karierą w TVP i programami, które prowadziła?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska nie miała w życiu prywatnym lekko. Jej ukochany mąż, Paweł Królikowski, ciężko zachorował, a 27 lutego 2020 roku zmarł. Aktorka przeżywała trudne chwile, próbowała się pozbierać po tym ciosie, skupiła się na sobie i dzieciach. Niedawno musiała znosić wybryki syna Antoniego Królikowskiego, zresztą do dziś aktor "wyskakuje" czasem z czymś kontrowersyjnym i nie schodzi z czołówek serwisów plotkarskich. Teraz Małgorzata Ostrowska-Królikowska być może będzie mogła nieco odżyć, ponieważ zaproszono ją do programu "Taniec z gwiazdami". Serialowa Grażynka z Klanu będzie mogła się pokazać! Serwis Plotek "dorwał" ją ostatnio na ramówce Polsatu. Powiedziała dziennikarzowi, że chciałaby znowu poczuć się kobieco, jak przed laty, odkryć "pewnie rzeczy, które bardzo głęboko gdzieś zniknęły, schowały się w jakiejś szufladzie". Po raz pierwszy powiedziała także o nowej miłości, o którą została zapytana wprost.

Ostrowska-Królikowska po raz pierwszy mówi o nowej miłości. Padło konkretnie pytanie!

Gwiazda Klanu, jak podaje Plotek, cztery lata o śmierci męża już nie mówi "nie" na nową miłość. "Chciałaby się znowu zakochać?", czytamy pytanie w artykule. I zaraz pada odpowiedź Ostrowskiej-Królikowskiej, która - ku zaskoczeniu niektórych - postanowiła odpowiedzieć.

- Nie wiem. W ogóle o tym nie myślę. Jestem na takim etapie, że w ogóle mnie to nie interesuje. Mam tyle obowiązków, tyle spraw na głowie, tyle tego życia, by je przeżyć, podzielić się nim z innymi, a jest tych ludzi dużo, że w ogóle tak o sobie nie myślę. Na razie ten program uruchamia mnie do tego, żeby o sobie pomyśleć - powiedziała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w rozmowie z portalem "Plotek".

Jednocześnie Małgorzata Ostrowska-Królikowska wie, że w "Tańcu z gwiazdami" będzie konkurować z młodszymi od siebie, ale śmieje się, że "w końcu będzie -naj", bo jest tam najstarsza. - Wcale nie będę się tego wypierać - wyznała. Dodała też, że w programie jest wspaniałe towarzystwo. Fani trzymają kciuki za sukcesy w show. Czekamy!

Zobacz galerię zdjęć: Tak się zmieniła Małgorzata Ostrowska-Królikowska