Ostrzegał Meghan Markle przed rodziną królewską! Poinformowano o śmierci aktora

Zmarł przyjaciel Meghan Markle. Paul O'Grady ostrzegał ją przed pułapkami życia w rodzinie królewskiej

Tragiczne wieści napływają z Wielkiej Brytanii. 28 marca zmarł komik Paul O'Grady. Jego śmierć była "niespodziewana, ale spokojna", jak ujawnił jego partner. Mało kto wie, że gwiazdor telewizji i radia był w przyjaźni z Meghan Markle. Rozmawiał z nią szczerze o życiu w brytyjskiej rodzinie królewskiej, ponieważ miał z nią styczność prywatnie i dobrze wiedział, jacy są naprawdę jej członkowie. Jak pisze "Mirror", Paul O'Grady ujawnił Meghan Markle kilka sekretów królowej Elżbiety II i radził, co żona księcia Harry'ego powinna robić, by zjednać sobie sympatię żyjącej jeszcze wówczas monarchini.

Komik ujawnił, co jest w stanie naprawdę rozzłościć królową. Meghan nie posłuchała przestróg?

Co dokładnie powiedział Meghan Markle brytyjski komik? Otóż według "Mirror" poradził jej, by nigdy nie próbowała okłamać Elżbiety II, tylko mówiła szczerze, co leży jej na sercu. Przestrzegł też Markle przed używaniem... amerykańskich słów, na przykład tych odnoszących się do... toalety. "Mów lavatory, a nie bathroom, bo naprawdę ją rozzłościsz" - doradzał. Niestety, mimo tych przestróg najwyraźniej coś poszło nie tak...

Paul O'Grady was very close with the Royal Familyhttps://t.co/gpP3P22wJc— Mirror Royal (@MirrorRoyal) March 29, 2023

