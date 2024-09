Oto nowa Kora! "Miałam wrażenie, że jestem w zasadzie na jej koncercie"

Nowa Kora w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Kora, czyli Olga Sipowicz, dla wielu Polaków jest symbolem polskiej muzyki lat 80. W kolejnych dekadach artystka trzymała poziom i nadal nagrywała znakomite kawałki, czy z zespołem Maanam, czy w ramach kariery solowej. Kora zmarła w sobotę, 28 lipca, 2018 roku. Smutna informacja pojawiła się na profilu artystki na Facebooku. Przed śmiercią wokalistka grupy Maanam zmagała się z chorobą nowotworową. Kora jednak nie poddawała się i do końca wierzyła, że wygra z rakiem. Artystka szykowała nawet nową płytę... Po śmierci legendarnej wokalistki "nową Korą" okrzyknięto Karolinę Leszko, która stanęła za mikrofonem grupy exMaanam. Teraz mianem tym śmiało można ochrzcić popularną polską piosenkarkę - Reni Jusis. Skąd ten pomysł? Wszystko z powodu jej występu w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy galerię z ostatniego odcinka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Justyna Steczkowska zachwycona Reni Jusis w roli Kory

Reni Jusis wcieliła się w Korę i zaśpiewała kawałek "Lipstick on the glass". Emisja tego odcinka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zaplanowana jest na piątek (13 września) na godzinę 19.55. O tym, co działo się w studiu, donosi portal Pomponik. Występem Reni Jusis zachwycona była sama Justyna Steczkowska. Po takich komplementach można się zarumienić.

Ja miałam okazję znać Korę prywatnie. To była przemiła osoba, bardzo piękna, niezwykła, odważna i charyzmatyczna od początku do końca. Powiem ci Reni, że tak doskonale uchwyciłaś jej ruchy, które trudno odtworzyć po niej, bo to jest takie Korowe. Bardzo ci to wyszło, cała Kora. I głosowo poradziłaś sobie całkiem fajnie. Gratuluję ci, bo miałam wrażenie, że jestem w zasadzie na jej koncercie

- stwierdziła jurorka w show Polsatu.

Reni Jusis w poprzednim odcinku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wypadła umiarkowanie dobrze. Piosenkarka znana przede wszystkim z hitu "Zakręcona" zmierzyła się ze szlagierem "Pedro" Rafaelli Carry i ostatecznie uplasowała się piątej pozycji.

Sonda Podoba Ci się nowa lista uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo"? Tak, to rewelacja! Nie, nic ciekawego Nie oglądam "Twoja twarz brzmi znajomo"