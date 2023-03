Partnerka Skiby odkryła karty w kwestii ciąży. Mama pyta: "Kiedy wnuki?"

Co się stało?!

Krzysztof Skiba to znany z grupy Big Cyc wokalista i autor tekstów. Przez całe lata kariery bardzo starannie chronił swoją prywatność. Do mediów przedostawały się jedynie szczątkowe informacje o jego żonie Renacie, oraz dorosłych już dziś synach Tymoteuszu i Tytusie. Ostatnio media chętnie piszą o muzyku, i to nie tylko w związku z coming outem Tytusa Skiby. Wszystko za sprawą niemałej rewolucji , jaka Skiba przeprowadził w swoim życiu. Po 34 latach małżeństwa rozstał się z żoną, a jeszcze przed uzyskaniem rozwodu związał się i podobno zaręczył z modelką Karoliną Kempińską. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że partnerka muzyka jest, jest od niego młodsza o 26 lat. Skiba jest starszy nie tylko od niej, ale nawet od jej ojca.

W ubiegłym roku Karolina Kempińska wypowiedziała swoje zdanie na temat różnicy wieku w ich związku

Karolina Kępińska zapewnia, że kiedy w grę wchodzą prawdziwe uczucia różnica wieku nie ma żadnego znaczenia. Wyraziła też przekonanie, że każdy, kto miał okazję widzieć ich razem wie, że ich uczucie jest prawdziwe i mocniejsze niż można to sobie wyobrazić.

Myślę, że nie ma nic bardziej "czystego", niż uczucie wywodząca się z pięknej przyjaźni i dbania o drugą osobę. Największe wpatrzenie, gdzie inni faceci dosłownie przestają istnieć. Wcześniej nigdy tak nie miałam i wiem, że nigdy już mieć nie będę. I naprawdę, póki nie wiecie, ile razem przeżyliśmy, to nie powinniście się wypowiadać.

Muzyk również chętnie wypowiada się o swoim związku. nie boi się przy tym używać dużych słów nazywając Karolinę swoja muzą i wielka miłością.

- Mam prawo do szczęścia. Poza tym jestem artystą i potrzebuję muzy, a ta młoda kobieta sprawia, że mam energię, chce mi się żyć i czuję, jakbym znowu miał 18 lat!

Pod naporem tysięcy pytań, Karolina odkryła karty w sprawie dzieci

Karolina chętnie komunikuje się z fanami za pośrednictwem socjal mediów. Niekiedy bywa jednak nie do końca dobrze zrozumiana. Tak było ostatnio, kiedy w ramach żartu wrzuciła info, że jej mama pyta o wnuki. Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Domysłom i pytaniom nie było końca. Dlatego postanowiła tę sprawę wyjaśnić raz na zawsze i napisała, że nie planuje dzieci. Dodała też, że ma swoje dwa kudłate "bombelki" i to jej wystarczy. Modelka ma dwa adopciaki, które nazywa najczulszymi i najlepszymi psami na całej planecie.

- No i tysiąc wiadomości. Moi drodzy: nie planuję mieć dzieci. To żart i mem, chyba większość mam zadaje takie pytanie. Nie wspomnę o tym, że nie wypada ludzi pytać o dzieci, czy na nich naciskać: niektórzy nie mogą ich mieć, inni dojrzale podejmują decyzję, że nie chcą.

