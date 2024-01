Patrycja Markowska już go nie ukrywa. Pokazała zdjęcia z nowym partnerem. "Jakiś kowboj"

To kolejne osoby

Tomaszewska przerywa milczenie w sprawie ciąży po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie". To bardzo ważne

"A to feler"

45-letnia Anna Powierza "wygląda staro, jak babcia"?! Prawda wbija w fotel. Czesia z Klanu szczera do bólu

Patrycja Markowska już tego nie ukrywa. Jest zakochana!

Informacja o nowym związku Patrycji Markowskiej wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród fanów. Piosenkarka od rozstania z wieloletnim partnerem i ojcem jej dziecka Jackiem Kopczyńskim nie pokazywała się z nikim publicznie. Jednak na początku stycznia w szczerej rozmowie z "Twoim Stylem" zdecydowała się ujawnić, że od kilku miesięcy spotyka się z kimś, że jest zakochana i szczęśliwa. Super Express ustalił wtedy, że nowym partnerem wokalistki jest Tomasz, warszawski restaurator, właściciel kilku modnych lokali. Mężczyzna również ma za sobą pewne przejścia, jest rozwodnikiem, podobnie jak Patrycja ma nastoletniego syna. -"Poznałam kogoś i czuję się jak nastolatka. To odkrywcze przekonać się, że nie ma złego wieku na miłość. Zamknęłam poprzedni rozdział [...] Jestem w dobrym momencie życia: przeżywam zakochanie, rodzaj euforii. Cudownie się przekonać, że jeszcze mogę to czuć" - mówiła markowska we wspomnianym wywiadzie.

Patrycja Markowska wrzuciła fotkę z partnerem

Dotychczas zakochani nie pokazywali się razem, ale najwyraźniej już nie chcą się ukrywać. Na swoim oficjalnym profilu na Instagramie Patrycja Markowska opublikowała wspólne zdjęcie. Co prawda nadal chroni prywatność partner, ale jednocześnie pięknie przekazuje, jak są razem szczęśliwi. Pod postem posypały się gratulacje i życzenia. Obserwatorzy wysyłają im dużo dobrej energii. "Szczęścia Kochana", "Szczęścia i miłości bezwarunkowej", "No i pięknie, życzę Ci słońce kochane szczęścia w miłości, kochaj i bądź kochana, prawdziwa miłość daje powera". Niechaj się spełniają dobre życzenia.

Patrycja Markowska wywiad Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.