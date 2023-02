Patrycja Markowska pierwszy raz o rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim. "Długo przeżywam"

Maja Bohosiewicz wrzuciła do sieci zdjęcie bezdomnego mężczyzny. Nazwała go ŻULEM!

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński byli parą przez 15 lat. W 2008 roku na świat przyszedł ich syn, Filip (15 l.). Niestety, w relacji tej dwójki nie zawsze było kolorowo. Markowska i Kopczyński przechodzili kryzys. Przez problemy w związku kobieta najpierw postanowiła iść na terapię indywidualną, a potem wraz z ukochanym rozpoczęli terapię dla par. To jednak nie uratowało ich relacji. W październiku 2022 roku w mediach pojawiły się pierwsze informacje, że para postanowiła się rozstać. Kilka miesięcy później, w grudniu, Kopczyński pojawił się na premierze teatralnej w towarzystwie tajemniczej kobiety. Później wyszło na jaw, że to Klaudia Kardas, początkująca pisarka i jego nowa partnerka. Kobieta potwierdziła, że są w związku w rozmowie z Plejadą.

Patrycja Markowska wyznała, jak czuje się po rozstaniu. Przykre słowa

We wtorek, 7 lutego, Patrycja Markowska pojawiła się na gali Bestsellerów Empiku 2022. W rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post wokalistka wyznała, jak czuje się jako singielka. Nie ukrywa, że nie jest jej łatwo.

- Na razie średnio… Ja przeżywam długo pewne rzeczy i pewnie sporo czasu minie, zanim te skrzydła odrosną - powiedziała.

Markowska odniosła się również do głośnych i medialnych rozstań gwiazd zza oceanu. Podkreśliła, że ona i Kopczyński nie chcą robić show z zakończenia związku. To dlatego trzymali je w tajemnicy.

- Patrzę jakim to się stało teraz stało modnym zabiegiem, że np. Miley Cyrus i Shakira robią z tego show. Ja mam kompletnie inną osobowość. My z Jackiem nie mówimy o rozstaniu. To, że to nie jest na forum, jest dla mnie wielką wartością. W świecie wiele rzeczy się teraz sprzedaje. Jeśli można promować płytę rozstaniem, to dlaczego nie - dodała.

