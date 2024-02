Dodaje TO do kawy, by być w świetnej formie. Anna Nowak-Ibisz zdradziła swój sposób na zachowanie idealnej sylwetki

10 lat temu Paula Tumala szturmem wdarła się do polskiego show-biznesu. Kiedy pojawiła się w teledysku "My Słowianie", a następnie wraz z Cleo i Donatanem wystąpiła na Eurowizji, rozpisywały się o niej wszystkie portale. Modelka perfekcyjnie odegrała wówczas rolę Słowianki, która w seksownych ciuszkach ubijała masło. Nie trzeba było długo czekać, aż zagościła na okładce magazynu dla mężczyzn. Chętniej też była zatrudniana przez kampanię reklamowe, głównie te z seksowną bielizną. Jej Instagram gęstniał od coraz to większej ilości fanów. Jej popularność nie była jednak chwilowa. Tumala wystąpiła również w programie "Damy i Wieśniaczki".

Została mamą bliźniaczek

W 2020 roku o Pauli Tumali mówiło się więcej w kontekście jej życia prywatnego. Została bowiem mamą bliźniaczek – Nadii i Anastazji. Potem niestety rozstała się z ojcem dziewczynek. – Nic nie pozostaje takie samo. Jedyne, czego można być w życiu pewnym, to zmiana. W moim życiu nadchodzi rewolucja, ale jestem pewna, że po raz kolejny podołam. Znowu się pomyliłam – wyznała wtedy Paula. Mimo trudnego czasu udało jej się pogodzić życie prywatne z zawodowym. Gwiazda szybko wróciła do figury i dalej pracuje w modelingu, w którym jest wręcz rozchwytywana.

Zrobiła sobie zęby jak Rutkowski

Paula Tumala zadbała nie tylko o to, by jej ciało było szczupłe i jędrne. Do zdjęć często się uśmiecha, dlatego też zrobiła sobie nowe zęby. Do bondingu przyznała się na Instagramie w rozmowie z fanką. "Kochana, te ząbki to ozdoba twarzy. Ja chcę też takie, ale się boję, żeby nie były takie końskie. Co Ty zrobiłaś?" - zapytała jej fanka. "Kochana, to koniecznie do Piotrusia - ja jestem bardzo zadowolona z bondingu i właśnie najbardziej zależało mi na naturalnym uśmiechu, i taki też uzyskałam. Polecam z całego serca mistrza pięknego uśmiechu, Piotra Trafidło ze Stalowej Woli" - odpisała.

Jak się okazuje, ten sam dentysta zadbał o uśmiech m.in. Krzysztofa Rutkowskiego, który również miał wykonywany bonding, czyli tak zwana odbudowa zębów. Stomatolog wykorzystuje specjalny materiał kompozytowy, którym nadaje kształt zęba, a czasami jego kolor.

Jak Wam się podoba efekt? Po artykułem galeria ze zdjęciami!