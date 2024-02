Paulina Krupińska z TVN nie obchodzi walentynek! Ma ważny powód

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka zanim wzięli ślub, byli razem przez cztery lata. Ich dzieci urodziły się przed tym, gdy para zawarła związek małżeński. Od czasu do czasu krążą plotki o kryzysie w małżeństwie Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki, ale raczej można je włożyć między bajki. Co ciekawe jednak, prezenterka "Dzień dobry TVN" ma dość nietypowy stosunek do walentynek. - Nie obchodzę tego święta, nie uważam, że trzeba tego konkretnego dnia jakoś wyznawać sobie miłość i szczególnie traktować ten dzień. Bo przecież każdy dzień jest ważny, jeżeli się żyje z drugim człowiekiem, ale dla tych, którzy nie pamiętają, to może dobrze, że jest takie przypomnienie - stwierdziła Paulina Krupińska w rozmowie z Plejadą.

Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki i piękna prezenterka TVN zwraca przy tym uwagę na to, że pozory mogą mylić. - Ja może wyglądam na taką bardzo twardo stąpającą po ziemi, ale jestem taką niepoprawną optymistką i romantyczką. Lubię świece, lubię niespodzianki i takie rzeczy, ale niekoniecznie to musi być właśnie 14 lutego - tłumaczyła Paulina Krupińska. Ciekawe co na to mąż...

